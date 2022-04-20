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Общество
20 апреля 2022, 13:10

Свердловчане сдали более 200 литров крови в Национальный день донора

  Юлия Пастух
Донор

Кровь сдали более 400 жителей региона. Фото: департамент информполитики губернатора Свердловской области

Свердловская область присоединилась к всероссийской акции, посвящённой Национальному дню донора. Кровь сдали более 400 жителей региона.

Акция прошла во всех подразделениях Областной станции переливания крови. Мероприятие поддержали волонтёры-медики Свердловского областного медицинского колледжа, активисты "Российского Красного Креста". Для доноров крови приготовили викторину и розыгрыш призов, а также музыкальное сопровождение от артистки Екатерининского оркестра, пианистки Маргариты Мазитовой. 

В общей сложности в Национальный день донора в Свердловской области сдали более 200 литров крови.

"Национальный день донора посвящён тем, кто безвозмездно делится своей кровью для спасения жизней совершенно незнакомых людей. Без помощи доноров пациентам не справиться. К сожалению, есть среди них и дети с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, которые нуждаются в переливании крови", — отметил главный врач Областной станции переливания крови.

Стоит отметить, сегодня в Свердловской области проживают более 35 тысяч безвозмездных доноров крови и её компонентов. Треть из них — жители Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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