Свердловскую область ждут температурные качели

Ночные заморозки прогнозируются 30 апреля, 1 и 2 мая. Фото: Оксана Жилина

Завтра, 27 апреля, в Свердловской области потеплеет до +23 ºС. Однако хорошая погода в регионе не задержится.

По данным главного синоптика Уральского гидрометцентра Галины Шепоренко, уже в четверг атмосферный фронт, наступающий с европейской территории России, изменит погоду на севере Свердловской области. Там похолодает на 7–9 °С. А уже в пятницу–субботу понизится температура и на юге региона.

"Прохладная погода с ночными заморозками и дневной температурой воздуха 6–12 °С ожидается в Свердловской области в воскресенье и в первые майские дни (1–2 мая)", — говорится в сообщении.