Все гипермаркеты OBI возобновят работу в России до 11 мая

Всего на территории России находятся 27 гипермаркетов OBI. Фото: Павел Ворожцов

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи OBI полностью возобновит работу в РФ до конца майских праздников. До 1 мая откроются магазины в Москве и Санкт-Петербурге, затем постепенно будет возобновляться работа в регионах страны.

Всего на территории России находятся 27 гипермаркетов OBI.

"Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила долгожданный подарок к старту дачного сезона для всех любителей загородной жизни и возобновляет свою работу в России. В среду, 27 апреля, вновь откроет двери для покупателей московский магазин ОБИ Ходынское Поле, а до конца майских праздников планируется запуск всех гипермаркетов сети", — передаёт ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Также до 11 мая возобновится работа мобильных приложений и сайта OBI, но пока только в информационном режиме. Сроки запуска интернет-магазина будут известны позже.

Напомним, что информация об уходе OBI с российского рынка в связи с проведением специальной военной операции на Украине появилась 8 марта. В апреле сталоизвестно, что головная компания в Германии продала российскую часть бизнеса.

К слову, в Екатеринбурге находятся два гипермаркета компании: на ул. Халтурина, 53 и в ТРЦ "Мега" на ул. Металлургов, 87.