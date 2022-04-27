На Урале росгвардейцы уничтожили снаряд времён Гражданской войны

Боеприпас мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Житель посёлка Привокзальный Верхотурского района во время земельных работ на своём участке обнаружил артиллерийский снаряд. На место выезжали взрывотехники ОМОН.

Сотрудники группы разминирования нижнетагильского ОМОН "Рассвет" Управления Росгвардии по Свердловской области обследовали находку. Они идентифицировали её как 76-мм артиллерийский снаряд времён Гражданской войны с взрывателем.

Боеприпас был покрыт следами сильной коррозии, при этом мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. С соблюдением необходимых мер предосторожности он был вывезен специалистами ведомства на полигон и уничтожен, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.