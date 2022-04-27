В Свердловской области более 107 тысяч детей получат новую президентскую выплату

Выплаты начнутся с 1 мая 2022 года. Фото: Алексей Кунилов

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в праздничные дни в отделениях ПФР и некоторых офисах МФЦ будут работать дежурные для приёма документов на новую выплату детям от 8 до 17 лет.

Ранее на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы глава региона подчеркнул, что сейчас крайне важно помочь уральцам адаптироваться к новым условиям: "Люди должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне. На федеральном и региональном уровнях действует обширный набор инструментов".

Напомним, право на выплаты получат семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума. Размер выплаты устанавливается федеральным законодательством. Необходимые средства будут выделяться на условиях софинансирования: 70% — из федерального бюджета, 30% — из областного.

Оператором новой выплаты станет Пенсионный фонд России. По словам заместителя управляющего региональным отделением ПФР Ольги Шубиной, при определении права на получение выплаты будет оцениваться не только доход семьи, но также имущественная обеспеченность и трудовой потенциал семьи. Несмотря на то, что заявления будут приниматься фондом только с 1 мая, выплаты начислят за период с 1 апреля. Деньги поступят заявителю в течение 5 дней после принятия решения о выплате.

Заявление на выплату можно подать онлайн через Госуслуги, в офисе МФЦ или лично в клиентской службе отделения ПФР.