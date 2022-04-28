В Екатеринбурге проходит XII Уральский медиафорум

Журналистов наградили почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области. Фото: Полина Зиновьева

Медиафорум открылся пленарной дискуссией, посвящённой взаимоотношениям власти и СМИ, участие в которой принял вице-губернатор Олег Чемезов. На мероприятии собрались более 200 ведущих журналистов Свердловской области.

"Свердловская область всегда славилась сильным высокопрофессиональным медиасообществом. Сейчас, в это достаточно сложное время, важно поддерживать объективность и достоверность в подаче информации для сохранения стабильного настроя в обществе, сплочённости людей и защиты интересов граждан и государства", — заявил Олег Чемезов.

Фото: Полина Зиновьева.

В ходе дискуссии эксперты обсудили точки притяжения между властью и медиа. По словам председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва, во всём мире существуют противоречия в диалоге власти с прессой, однако важно, чтобы это противостояние заставляло и тех, и других совершенствоваться в поисках общего компромисса.

Олег Чемезов назвал три главных запроса в адрес журналистики: профессионализм, достоверность фактов и открытость. Соблюдение этих принципов, со слов вице-губернатора, формирует конструктивное сотрудничество власти и средств массовой информации.

Фото: Полина Зиновьева

В ходе мероприятия журналистов наградили почётными грамотами и благодарственными письмами губернатора Свердловской области.

Отметим, медиафорум проходит в столице Урала 28 и 29 апреля.