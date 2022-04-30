Евгений Куйвашев поздравил пожарных с профессиональным праздником

Губернатор подчеркнул, что огнеборцам из года в год удаётся сокращать число жертв и пострадавших при пожарах. Фото: Галина Соловьёва

В субботу, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. С профессиональным праздником сотрудников противопожарной службы и пожарных добровольцев региона поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Ваша важная, ответственная, столь необходимая обществу служба проходит в режиме нон-стоп. В борьбе с огненной стихией, защищая жизнь и здоровье людей, вы проявляете настоящее мужество, самоотверженность, высокий профессионализм. Противопожарная служба Свердловской области включает около 180 подразделений, в которых трудятся порядка 2700 человек", — говорится в поздравлении губернатора.

Он отметил, что огнеборцам из года в год удаётся сокращать число жертв и пострадавших при пожарах. Этого, в частности, удаётся добиться благодаря планомерной профилактической работе по разъяснению правил пожарной безопасности, проведению учебно-тренировочным эвакуациям и тематическим играм. В свою очередь власти региона пытаются создать оптимальные условия для эффективной работы противопожарной службы и добровольцев.

Глава региона подчеркнул, что для огнеборцев закупаются новые спецавтомобили, цистерны, мотопомпы и спасательное оборудование, строятся новые пожарные депо, а действующие дежурно-диспетчерские службы постоянно укрепляются.

"Уважаемые сотрудники и ветераны противопожарной службы! Благодарю всех вас за отличную работу, большой вклад в обеспечение безопасности уральцев. Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия и крепкого здоровья", — подытожил Евгений Куйвашев.