Нижний Тагил отмечает Первомай без демонстрации

Старый Демидовский завод — визитная карточка Нижнего Тагила, по нему проводятся экскурсии. Фото: Павел Ворожцов

Праздничного шествия в честь Дня Весны и Труда в Нижнем Тагиле в этом году не будет. Тагильчанам предложена альтернативная программа культурно-развлекательных мероприятий, сообщили в мэрии.

Как пояснил "ОГ" мэр города Владислав Пинаев, решение обойтись без демонстрации было принято в связи с тем, что 9 Мая, в День Победы, по улицам города пройдет большой парад. Его участниками станут военнослужащие, учащиеся школ, воспитанники военно-патриотических клубов. Проедет 20 единиц боевой техники, включая новейший танк Т-14 на платформе "Армата". И проводить первомайское шествие попросту незачем.

Тем не менее, без праздничных мероприятий в День весны и труда тагильчане не останутся, подчеркнул глава. В местной филармонии состоится торжественное собрание актива профсоюзных организаций города. Владислав Пинаев расскажет горожанам о ключевых проектах, которые сейчас реализуются в Нижнем Тагиле. Жителей поздравят творческие коллективы города.

— Со времен Демидовых наш город славился трудовыми династиями и уникальными мастерами. Сегодня мы продолжаем эти традиции в самых разных отраслях — металлургии, машиностроении, образовании, культуре, медицине, транспорте, коммунальном хозяйстве, строительстве, торговле и сфере услуг. Тагильское качество — это бренд, который известен во всем мире, — сказал мэр.

Все желающие могут посетить тематическую экскурсию "Династия Демидовых", а также выставку "Народные художественные промыслы Нижнего Тагила" в музее-заповеднике "Горнозаводской Урал". В экспозиции представлены лаковая роспись по металлу, берестяное и камнерезное искусство, художественное литье.

Несколько выставок подготовили городские библиотеки и школы. Открыт для посещений эко-индустриальный технопарк "Старый Демидовский завод".