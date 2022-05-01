В Екатеринбурге мотоциклисты-спасатели заступили на дежурство

Все специалисты расчетов быстрого реагирования одновременно являются и спасателями, и пожарными, и медиками. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге совместно с пожарными на боевое дежурство заступили бригады мотоциклистов-спасателей. В уральской столице они работают уже четвертый год.

Всего на вооружении огнеборцев 4 мотоцикла. Они находятся в двух пожарно-спасательных подразделениях Орджоникидзевского и Верх-Исетского районов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что благодаря мотоциклам спасатели быстрее приезжают на место вызова, маневрируя в плотном трафике большого города. Чтобы водители их пропускали, транспортные средства огнеборцев оборудованы световой сигнализацией и сиреной.

"В оснащение мотоциклов входят ручные установки пожаротушения емкостью 20 литров воды каждая, что позволяет справиться с возгоранием на площади до 10 квадратных метров. В арсенале также имеется порошковый огнетушитель, оградительные конусы, фонарь, стеклобой, резак для ремней безопасности и прочее снаряжение, необходимое для проведения спасательных работ", — рассказал старший инструктор-спасатель группы экстренного реагирования Григорий Чебаков.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Все специалисты расчетов быстрого реагирования прошли специальную профессиональную подготовку, одновременно являются и спасателями, и пожарными, и медиками.

Для защиты пожарных на дороге разработана специальная экипировка. В костюмы вшиты защитные элементы для спины, ног и рук, есть специализированный шлем.