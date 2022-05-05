В Свердловской области прогремели первые весенние грозы

Завтра в регионе ожидается усиление ветра до 21 м/с. Фото: Юлия Пастух

В Екатеринбурге прогремела первая весенняя гроза. Атмосферное явление также увидели жители области — в частности, ревдинцы.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе сохранится прохладная погода с осадками. Из-за большого арктического циклона температура воздуха сейчас на 3-5 °С ниже климатической нормы, а холодными майскими ночами возникают заморозки от -1 до -6 °С.

Завтра местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 21 м/с, сильный дождь, мокрый снег.

Дневная температура воздуха по области 6 и 7 мая будет составлять от +6 до +17 градусов.