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Общество
5 мая 2022, 14:43

В Свердловской области прогремели первые весенние грозы

  Юлия Пастух
Гроза

Завтра в регионе ожидается усиление ветра до 21 м/с. Фото: Юлия Пастух

В Екатеринбурге прогремела первая весенняя гроза. Атмосферное явление также увидели жители области — в частности, ревдинцы.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе сохранится прохладная погода с осадками. Из-за большого арктического циклона температура воздуха сейчас на 3-5 °С ниже климатической нормы, а холодными майскими ночами возникают заморозки от -1 до -6 °С.

Завтра местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 21 м/с, сильный дождь, мокрый снег. 

Дневная температура воздуха по области 6 и 7 мая будет составлять от +6 до +17 градусов.

Областная газета Свердловской области

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В Свердловской области прогремели первые весенние грозы