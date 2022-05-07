Евгений Куйвашев поздравил журналистов и связистов с Днем Радио

В своем поздравлении глава региона заявил, что телекоммуникационные технологии шагнули далеко вперед и сегодня во многом определяют качество и темп нашей жизни, а также уровень развития экономики. Фото: Алексей Кунилов

В субботу, 7 мая, радиожурналисты и работники связи отмечают профессиональный праздник. С Днем Радио их поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В своем поздравлении глава региона заявил, что телекоммуникационные технологии шагнули далеко вперед и сегодня во многом определяют качество и темп нашей жизни, а также уровень развития экономики.

"Уральцы с особой гордостью отмечают этот праздник. Ведь именно наш прославленный земляк Александр Степанович Попов стал первым в мире создателем радиоприемника. 7 мая 1895 года он продемонстрировал свое изобретение на заседании Русского физико-химического общества и положил начало развитию радиосвязи", — передает слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор подчеркнул, что Средний Урал занимает одну из лидирующих позиций в развитии отрасли связи, темпах цифровизации экономики и профессиональном уровне радиокомпаний. Также он напомнил, что многие техникумы, колледжи и вузы готовят высококвалифицированных специалистов в этой области.

"В этот день благодарю всех связистов, работников радиокомпаний, ученых, инженеров за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в ответственной работе", — обратился губернатор к работникам радио.