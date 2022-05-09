День Победы: в Екатеринбурге состоялся парад. Фоторепортаж

Всего в параде Победы участвовали 2,5 тысячи человек. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня Екатеринбург со всей страной отмечает 9 Мая. В городе состоялось одно из самых знаковых событий дня — парад Победы. Показываем и рассказываем, как это было.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с трибуны военного парада в Екатеринбурге – Городе трудовой доблести – 9 мая поздравил уральцев с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Павел Ворожцов

"Наша священная Победа – негасимый и яркий маяк истории. Он освещает нам путь, чтобы мы всегда отличали правду от лжи и добро от зла. Свет этого маяка каждый из нас несет в своем сердце. И этот свет никто и никогда не сумеет погасить! Сколько бы ни прошло лет Знамя Победы, поднятое над Рейхстагом, всегда будет символом героизма нашего народа. Великая Победа добывалась в смертельных боях, ковалась в трудовом тылу. <…> Чем дальше мы от мая 45-го, тем меньше с нами остается наших фронтовиков. Поэтому так важно успеть сказать "спасибо" и поклониться до земли каждому ветерану, который встречает с нами эту весну. Спасибо вам, наши герои! За мир, который вы нам подарили. За возможность жить в свободной стране!" – сказал глава региона.

Фото: Павел Ворожцов

Перед началом основного движения в открытых армейских автомобилях по площади 1905 года проехали 36 ветеранов Великой Отечественной войны.

Коробку ветеранов-участников локальных военных конфликтов возглавил Герой России Сергей Воронин. На шевронах ветеранов, шедших в коробке участников боевых действий, можно было заметить латинскую букву Z. Так участники парада выразили поддержку солдатам и офицерам, принимающим участие в спецоперации на Украине.

Далее прошла выставка-реконструкция "Долгий путь к Победе". Артисты в форме солдат и офицеров создали сюжетные композиции, посвященные основным этапам Великой Отечественной: битва под Москвой, оборона Ленинграда, сражение за Сталинград и взятие Берлина. В этом году автоэкспозиция пополнилась новой темой. Речь о специальной военной операции.

Перед зрителями также предстали всадники в форме казачьих кавалерийских формирований времен Великой Отечественной войны.

Фото: Павел Ворожцов

Традиционно открыла торжественное прохождение войск гарнизона рота барабанщиков Екатеринбургского Суворовского военного училища.

Фото: Павел Ворожцов

В пешей колонне в том числе прошли представители управления штаба и авиационного объединения ЦВО, ветеранских объединений Свердловской области, мотострелкового полка танковой дивизии, подразделения Росгвардии, ГУФСИН по региону, Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

Фото: Павел Ворожцов

Впервые в истории парадов войск Екатеринбургского гарнизона в общем строю прошла сводная коробка уральских кадетских корпусов. Раньше в торжественном шествии участвовал только Екатеринбургский кадетский корпус, в этот раз к нему присоединились кадеты из Сысерти, Пышмы, Качканара и Богдановича.

Фото: Павел Ворожцов

Самая зрелищная часть парада войск Екатеринбургского гарнизона — прохождение механизированной колонны. Проехало более 60 единиц техники, в том числе полтора десятка машин времен ВОВ. Возглавил строй легендарный танк Т-34. Боевая машина принимала участие в боевых действиях на Курской дуге, в освобождении Европы.

Фото: Павел Ворожцов

За "тридцатьчетверкой" проследовали бронеавтомобили, бронетранспортеры, мотоциклы и фронтовой автомобиль "полуторка". На исторической технике уже традиционно закреплены портреты ветеранов. А вот на башнях и кабинах современных боевых машин впервые можно было увидеть портреты Героев России, в том числе тех, кто получил это высокое звание в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. На военной технике можно было заметить и символы этой операции — буквы V и Z.

Фото: Павел Ворожцов

Впервые в праздничной колонне появился танк Т-90АК. Это командирская версия основного боевого танка Т-90А "Владимир". Его оснастили дополнительным навигационным оборудованием и системой тактического управления боем.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" уже второй раз появляется на параде в уральской столице. Машина призвана бороться с пехотой, вертолетами, легкобронированной техникой, представляющими угрозу для танков на поле боя. Создан на базе танка Т-90 на Уралвагонзаводе.

Фото: Павел Ворожцов

Также в парадной колонне были представлены самоходные артиллерийские установки "Мста-С", буксируемые противотанковые орудия МТ-12 "Рапира", реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", а также специальные автомобили войск связи, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Завершился парад плац-концертом военного оркестра и роты почетного караула Центрального военного округа. Во время концерта прозвучала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Поклонимся великим тем годам". Музыкальное сопровождение военного парада в Екатеринбурге обеспечивал сводный военный оркестр, в состав которого вошли более 150 музыкантов.

Фото: Павел Ворожцов

Всего в параде Победы участвовали 2,5 тысячи человек.

На мероприятии присутствовал "отец" Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Семен Спектор. Он поделился своими впечатлениями от парада:

"Это великое счастье быть свидетелем этого праздника. Это не с неба слетевший к нам праздник, а завоеванный. Я в годы войны посидел три года в фашистском гетто и знаю цену этому празднику. Дай бог, чтоб так у нас было всегда. И чтоб не было войн для нашего народа".