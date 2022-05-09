День Победы. Парад в Нижнем Тагиле собрал более 30 тысяч человек

Фото: ИА "Все новости"

В Нижнем Тагиле по Театральной площади прошел парад Победы. Праздничное мероприятие открыли военнослужащие и легендарный танк Т-34. С Днем Победы тагильчан поздравили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, мэр города Владислав Пинаев, руководители промышленных предприятий и общественных организаций.

Военнослужащие Тагильской ракетной дивизии пронесли перед трибуной Знамя Российской Федерации и копию Знамени Победы. Прошли парадные расчеты офицеров запаса ВДВ и пограничных войск, сотрудников полиции, МЧС, ГУФСИН, воспитанников военно-патриотических клубов. За марширующими колонами внимательно следили зрители, по предварительным данным пресс-службы мэрии, на площади собрались более 30 тысяч человек.

— День Победы — святой праздник для нашей страны, — сказал с трибуны Алексей Шмыков. — Этот день олицетворяет несгибаемую волю нашего народа. Без тех, кто воевал, не было бы жизни сегодня. И наша главная задача — сохранить память об этой Победе. Не дать исказить историю!

— Более 70 тысяч наших земляков ушли на фронт защищать Родину и каждый третий не вернулся домой. Каждый второй танк Т-34, участвовавший в боевых действиях, сошел с конвейера Уральского танкового завода. Каждый десятый снаряд, выпущенный по фашистам, сделан силами тружеников тыла Нижнего Тагила. На предприятиях города были выпущены сотни тысяч авиабомб, снарядов и направляющих для самоходных ракетных зенитных установок — "Катюш", — отметил Владислав Пинаев.

Затем на площадь выехала техника. Тагильчанам показали новейшие разработки Уралвагонзавода и Нижнетагильского института испытания металлов: грузовики, боевые орудия, танки и пр. Главной изюминкой стал танк Т-14 "Армата" — это самый современный танк, разработанный конструкторами УВЗ, на сегодняшний день. К слову, презентация танка прошла только в двух городах: собственно в Нижнем Тагиле и на параде на Красной площади в Москве!

Парад продолжила колонна "Бессмертного полка", в память о погибших молодежь запустила в небо белых голубей. Колонну тагильских металлургов сопровождал духовой оркестр. В параде также приняли участие работники бюджетной сферы, общественники, депутаты местной думы и пр.

Параллельно в Нижнем Тагиле прошла легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Тагильский рабочий", она собрала более 90 спортсменов. С 17:00 в городе начнутся праздничные концерты в разных районах, а в 23:00 над городским прудом прогремит салют.

Стоит отметить, что мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят в Нижнем Тагиле уже не первый день. С 6 по 8 мая тагильчане возлагали цветы к городским мемориалам и поздравляли ветеранов.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила