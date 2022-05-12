С 1 июня в России повысят пенсии уволившимся в феврале 2022 года

Выплаты произведут автоматически без подачи заявления. Фото: Павел Ворожцов

С 1 июня в России увеличат пенсионные выплаты. Это коснется тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года.

Индексация неработающих россиян в феврале составила 8,6%. Тех, кто работал в этот период, она ожидает летом. Выплаты произведут автоматически без подачи заявления.

Кроме того, изменится порядок начисления страховой пенсии по потере кормильца — совершеннолетние выпускники школ смогут получать выплаты до 1 сентября. Если же выпускник планирует учиться в вузе, то ему будут выплачивать пенсию во время учебы вплоть до 23 лет, при этом писать заявление не нужно. Также нет необходимости в предоставлении доказательств иждивения детей умершего кормильца, которые достигли совершеннолетия и учатся очно. При этом на выплату не могут рассчитывать официально трудоустроенные студенты, передают "Известия".

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