Маршрут традиционной "Майской прогулки" скорректировали из-за пожаров

Чтобы избежать столпотворения, участников развели по времени старта. Фото: Галина Соловьева

Организаторы 39-й "Майской прогулки" в Екатеринбурге, которая состоится 15 мая, были вынуждены cкорректировать маршруты в связи с природными пожарами. Об этом рассказал профессор УрФУ, основатель и вдохновитель мероприятия Виктор Гроховский.

По его словам, участникам предложат три маршрута:

17 км — "Шарташская кругосветка", 33 и 50 км — "Классика". Старт и финиш организован на площади возле главного корпуса УрФУ. Чтобы избежать столпотворения, участников развели по времени старта. Группы будут отправляться в 07:00, 08:30 и 09:00.

Маршруты пройдут через дублер Сибирского тракта, парк имени Лесоводов России, через кампусы будущей Универсиады, технопарк "Университетский", поселок Изоплит и Шарташ.

По словам председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области Андрея Яговкина, в этом году в "Майской прогулке" могут принять участие около 8 тысяч человек. "На данный момент 3,5 тысяч участников уже оплатили взносы. Зарегистрироваться очень просто. Надо зайти на сайт mayprogulka.ru, создать личный кабинет и записать себя и своих попутчиков. Также нужно распечатать анкету и заполнить ее. В этом году мы просим участников заверить своей подписью обязательство соблюдать меры пожарной безопасности. Это необходимо, так как ситуация сложная с пожарами", — рассказал он.

Зарегистрироваться можно будет и на старте, но это займет больше времени.

Организаторы подготовили для прогуливающихся не только памятные значки и призы от спонсоров, но и аудиогид. "Многие путешественники идут в одиночку, и мы подумали, что им было бы приятно включить аудиогид и послушать о местах, которые они проходят. Аудиогид привязан к GPS-трекам. Их мы выгружаем уже несколько лет перед стартом. У всех участников, которые не хотят пользоваться бумажными картами, есть возможность двигаться по электронным маячкам", — рассказала член оргкомитета "Майской прогулки" Мария Малышева.

Заместитель председателя Федерации спортивного туризма Свердловской области, директор "Майской прогулки" Татьяна Киселева рекомендовала участникам позаботиться не только об удобной одежде, но и еде. "Не стоит забывать о том, что мы живем на Урале. Погода здесь коварна. Возьмите что-то теплое, а также зонт или дождевик. Обязательно возьмите с собой воду и какой-то перекус. Мы, к сожалению, не сможем накормить участников, тот символический сбор, который мы запросили, просто не позволит нам этого", — отметила Татьяна Киселева.

Организаторы пообещали, что в этом году участники прошлогодней "Майской прогулки", которые по разным причинам не получили свои значки, смогут забрать их на финише. Для этого нужно будет предъявить карту с отметками или фотографии с маршрута.

За время проведения "Майской прогулки" в Екатеринбурге было разработано 150 различных маршрутов, которые составляют в общем около 5 тысяч километров. А все участники вместе взятые прошли 4,5 млн километров. Это в десять раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.