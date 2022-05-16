Кто может получить помощь бесплатного юриста

В Свердловской области сейчас идет месячник бесплатной юридической помощи. Получить ее могут несколько категорий льготников. Журналист ОГ Татьяна БУРОВА побывала в Государственном юридическом бюро и узнала, кто и с какими вопросами может туда обратиться.

Квартирный вопрос

Иметь крышу над головой важно каждому. Но для инвалидов значение имеют детали – этажность, наличие изолированной комнаты, благоустройства. И хотя в законе прописаны условия предоставления жилья гражданам, имеющим особые тяжелые формы хронических заболеваний, добиться положенного им бывает непросто. Несколько лет инвалид II группы Олег Воробьев (имя и фамилия изменены. – Прим. ред.) безуспешно обивал пороги администрации Екатеринбурга в попытках получить вне очереди жилое помещение. После очередного отказа он обратился в Госюрбюро. Его диагноз давал право на проживание в отдельной квартире и на дополнительную жилую площадь. Поэтому юристы взялись за дело, собрали необходимые документы, подготовили исковое заявление в суд и представляли интересы инвалида во время разбирательства. В итоге требования заявителя были удовлетворены в полном объеме. Районный суд обязал орган местного самоуправления предоставить Олегу Воробьеву отдельную благоустроенную квартиру в городе Екатеринбурге на условиях социального найма во внеочередном порядке.

Помогли специалисты Госюрбюро и Геннадию Никонову (имя и фамилия изменены.– Прим. ред.), которого бывший член семьи не пускал в квартиру, имеющую статус муниципальной. Юристы подготовили два иска: о вселении и определении порядка пользования квартирой, а также о признании договора социального найма, выданного на члена семьи нанимателя, ничтожным. Суд принял решение о заселении истца в квартиру. По второму вопросу было заключено мировое соглашение: администрация расторгла договор социального найма с бывшим членом семьи Геннадия Никонова, а первоначальный договор с ним самим оставила в силе.

А денежки врозь

– Очень часто к нам обращаются люди с жалобами на родственников, которые проживают вместе с ними в квартире, но не желают оплачивать коммунальные услуги и взносы на капремонт, – рассказывает исполняющий обязанности директора Госюрбюро Дмитрий Ледовской. – Мириться с этим не стоит, мы обязательно поможем.

В качестве примера Дмитрий Ледовской привел недавний случай. Пожилая женщина, к тому же инвалид II группы, из собственной скромной пенсии на протяжении многих лет оплачивала все расходы по квартире, где кроме нее зарегистрированы сын и его жена, которые к тому же являются собственниками жилья. В добровольном порядке решить вопрос с родственниками не удалось, поэтому специалисты Госюрбюро от имени пенсионерки подали в суд исковое заявление о взыскании расходов по оплате за коммунальные услуги и за капремонт. Эти требования были удовлетворены. В настоящее время, по словам Дмитрия Ледовского, возбуждено исполнительное производство, и с ответчиков в принудительном порядке взыскивается долг.

– Более 80 процентов заявлений, направленных юристами Госюрбюро в суд, получают удовлетворение, – отмечает директор департамента по обеспечению работы мировых судей Свердловской области Ольга Белоножкина. – И уральцам нужно активнее пользоваться своим правом на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи. Чтобы сделать ее доступнее, мы запустили в этом году «ПравоМобиль» – офис на колесах, который доставляет специалистов в отдаленные муниципалитеты, где отсутствуют филиалы Госюрбюро.

«ПравоМобиль» уже побывал в Верхнепышминском, Березовском, Первоуральском, Арамильском и Горноуральском городских округах. Бесплатную юридическую помощь получили более 50 граждан. Уже запланированы новые маршруты.

График выездов «ПравоМобиля» 18 мая 2022 года – г. Нижние Серги, ул. Отдыха, 20 (санаторий «Нижние Серги»);

19 мая 2022 года – г. Кировград, ул. Свердлова, 44 (администрация ГО);

25 мая 2022 года – г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 9 а (фонд «Наша Верхняя Пышма»);

26 мая 2022 года – г. Дегтярск, ул. Калинина, 50 (администрация ГО). Телефон для справок: (343) 272–72–77.

Кому помогут в Госюрбюро Круг лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь во всех ее видах – устная и письменная консультация, составление исковых требований, представительство в суде – весьма широк, но не безграничен. В их число входят: – пенсионеры и лица, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины); – малоимущие – семьи и одинокие граждане; – многодетные граждане; – одинокие матери; – инвалиды I и II групп; – дети-инвалиды и дети-сироты. С полным перечнем лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, можно познакомиться на сайте Госюрбюро – gubso.ru

ВНИМАНИЕ: услуги предоставляются по предварительной записи по телефонам +7 (343) 272–72–77 или 272–72–99.

Обратиться в Госюрбюро можно и по e-mail: gosurburo66@mail.ru.

Адрес Госюрбюро в Екатеринбурге: ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135 а.