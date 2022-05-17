«Пристань Гари» взяли на буксир

Катер «Пелым» доставил груз жителям Пуксинки. Фото: Фёдор Зыков /МП «Пристань Гари»

Единственное в Свердловской области муниципальное речное предприятие «Пристань Гари» может получить развитие за счет туристов. По инициативе губернатора региона Евгения КУЙВАШЕВА в Гаринском ГО должны построить современную турбазу для любителей охоты и рыбалки.

Связь с миром – по воде

Гаринский городской округ располагается в 480 км от Екатеринбурга, это один из самых отдаленных уральских муниципалитетов. С советских времен в округе сохранилось речное предприятие «Пристань Гари», которое обслуживает труднодоступные населенные пункты – Пуксинку, Пелым, Ерёмино, Шантальское, Новый Вагиль, Шабурово. Там практически нет дорог, и построить их нереально – добраться до сел и деревень можно только по воде.

Раньше у «Пристани» было несколько теплоходов и катеров, собственная судоверфь, где делали баржи. Сегодня работают только четыре катера – три пассажирских (на 10, 12 и 24 места) и один грузовой (с баржей грузоподъемностью 200 тонн). Водные суда оказывают большую помощь жителям, для многих гаринцев они – единственная связь с «большой землёй».

– Это предприятие доставляет людям продукты, лекарства, пенсии. Выезжает на разные ЧП: пожарных, например, привезти нужно или тяжело больного человека на лечение. Обслуживает заезжих гостей – любителей охоты, рыбалки, грибов и ягод. Таких к концу лета, как правило, очень много. Также проводит экскурсии для туристов, – рассказывает глава Гаринского ГО Сергей Величко.

С 2002 года «Пристань Гари» – муниципальное предприятие. Оно получает дотацию из местного бюджета на транспортные перевозки (в среднем выходит по 5,5 млн рублей в год). Плюс зарабатывает самостоятельно, принимая частные заказы. Но расходы все равно не окупаются: цены на проезд не менялись несколько лет, в то время как топливо стремительно дорожает. Да и зарплату сотрудникам платить нужно: на «Пристани» работают 12 человек – это водители катеров, кассиры, мастера.

– За один рейс перевозим не больше 10 пассажиров. Цена билета до Пуксинки – 460 рублей, до Пелыма – 544 рубля, до Ерёмино – 796 рублей. При этом литр дизельного топлива стоит 60 рублей, а до той же Пуксинки надо минимум 800 литров. Вот и считайте! – говорит директор МП «Пристань Гари» Фёдор Зыков.

Турбаза – прорыв для района

Работники «Пристани» говорят, что вся надежда сегодня на туристов. По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который в прошлом году побывал в Гаринском ГО, в округе планируется построить современную туристическую базу.

– В округе много рек и озер, люди массово едут по такому направлению, как "дикий" туризм. Но, приезжая на рыбалку, оставляют технику на берегу. Дальше по реке туристы направляются в другие населенные пункты, ночуют в палатках, машинах. Это, конечно, не дело. Туристы должны чувствовать себя комфортно, – сказал губернатор.

Как выяснила «ОГ», проект турбазы уже готов. Это несколько домиков, где есть все удобства и можно остаться с ночёвкой. А также охраняемая стоянка, где туристы могут при необходимости оставить технику. Планируется, что турбаза будет предоставлять посетителям снегоходы, моторные лодки и квадроциклы – напрокат.

Стоимость проекта – 72 млн рублей, курирует его областное министерство инвестиций и развития. По задумке властей, туристы от этой базы будут разъезжаться по рекам в разных направлениях, и перевозку людей будет осуществлять как раз «Пристань Гари». Спрос на речной транспорт должен повысить прибыльность предприятия.

– Такого проекта у нас не было много лет, и для Гаринского района это, можно сказать, прорыв. Очень надеемся, что все получится. Мы обсуждали проект с жителями, пришли к мнению, что туристическое направление нужно развивать. Тем более что есть такое уникальное предприятие, как «Пристань Гари». К нам на днях собирается приехать заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин – как раз по этому вопросу, – поделилась председатель думы Гаринского ГО Татьяна Каргаева.

Работники «Пристани» говорят, что турбаза – большой шаг вперед. Но нужно обратить внимание и на условия для туристов в конечных точках маршрутов. К примеру, в Пелыме сохранились 12 жилых домиков, которые можно бесплатно предоставлять охотникам и рыболовам – это муниципальный жилфонд. Но сами домики нужно привести в порядок, и силами только местных жителей здесь не обойтись – нужна поддержка области. Сейчас речники прорабатывают карты туристических маршрутов и просчитывают стоимость билетов с учетом перевозки, питания и отдыха людей в максимально комфортных условиях.

Два дня пути Самый дорогой и сложный рейс «Пристани» – до деревни Шантальской, где проживают всего семь человек. Катер должен преодолеть более 250 км. Он идет два дня, заезжая в Пуксинку, Пелым и через озеро Пелымский Туман (кстати, самое большое в Свердловской области) уже в Шантальскую и обратно. Билет до деревни стоит 1 067 рублей, дизельного топлива уходит 1,5 тонны. Рейс выполняется один раз в месяц, в то время как в другие населенные пункты речные суда ходят дважды в неделю.

Озеро серебра На территории Гаринского ГО находится озеро Синтур с максимальной глубиной 47 метров. Его поверхность имеет серебристо-голубой цвет: ученые склоняются к тому, что в водоеме повышенное содержание серебра. Вода считается лечебной, много лет назад туда свозили больных для лечения кожных заболеваний. В озере разводили пелядь. Сейчас Синтур исследуют специалисты уральского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанологии РФ.

Дары природы В реках и озерах Гаринского ГО водятся щука, окунь, карась, плотва, хариус, язь и другая рыба. На местных болотах растет клюква, рекорд по сбору – 32 ведра за день. Есть грибы и кедровые орехи. В районе можно попробовать шишечное варенье (им угощают на катерах), гаринцы варят его по старинным рецептам из сосновых шишек.

Фото: Департамент информполитики СО

Фото: Фёдор Зыков /МП «Пристань Гари»

Фото: Фёдор Зыков /МП «Пристань Гари»