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17 мая 2022, 16:07

В Екатеринбурге выпустили ЕКАРТу к юбилею фильма "Брат"

ЕКАРТА к юбилею фильма "Брат"

У ЕКАРТы новый эксклюзивный дизайн. Фото: страница АО "Информационная сеть" в соцсетях

К 25-летию фильма "Брат" в столице Урала выпустили ЕКАРТы в специальном дизайне. Тираж ограничен.

Впервые киноленту свердловского режиссера Алексея Балабанова зрители увидели 17 мая 1997 года. После выхода в прокат, фильм сразу стал культовым, а его актуальность сохраняется и в наши дни.

"Мы не могли оставить столь знаковое событие без внимания", — заявили в пресс-службе АО "И-Сеть". Там также уточнили, что приобрести необычные транспортные карты можно в кассах Фрисби, метро и киосках Роспечати.

Напомним, транспортная карта Екатеринбурга (ЕКАРТА) — система безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте.

Областная газета Свердловской области

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