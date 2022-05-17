В Екатеринбурге выпустили ЕКАРТу к юбилею фильма "Брат"

У ЕКАРТы новый эксклюзивный дизайн. Фото: страница АО "Информационная сеть" в соцсетях

К 25-летию фильма "Брат" в столице Урала выпустили ЕКАРТы в специальном дизайне. Тираж ограничен.

Впервые киноленту свердловского режиссера Алексея Балабанова зрители увидели 17 мая 1997 года. После выхода в прокат, фильм сразу стал культовым, а его актуальность сохраняется и в наши дни.

"Мы не могли оставить столь знаковое событие без внимания", — заявили в пресс-службе АО "И-Сеть". Там также уточнили, что приобрести необычные транспортные карты можно в кассах Фрисби, метро и киосках Роспечати.

Напомним, транспортная карта Екатеринбурга (ЕКАРТА) — система безналичной оплаты проезда в городском общественном транспорте.