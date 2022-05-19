И снова – будь готов

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Юбилей пионерии сегодня отмечают не только те, кто родом из СССР, но и молодежь. Старшее поколение вспоминает свое пионерское прошлое, юное – хвалится успехами организаций, которые так или иначе продолжают дело отцов. И все вместе думают о том, как строить работу детского общественного движения в будущем.

Накануне появилась информация, что в России создадут единую детскую общественную организацию. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в День пионерии – 19 мая. Как она будет называться, какими будут ее цели и задачи – все это предстоит решить в эти дни. Сейчас в Москве проходит Большой школьный пикник и съезд Российского движения школьников. Участие в этих мероприятиях примут тысячи детей. От нашего региона, как сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, в столицу на «пикник» отправились 32 победителя всероссийских конкурсов, на съезд – четыре участника.

– На сегодняшний день официального правопреемника Всероссийской пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина в стране не существует, – говорит председатель областной организации Российского союза молодежи Елена Зверева. – Однако множество детских, школьных, молодежных организаций используют в своей работе богатый опыт пионерии, ее традиции и приемы воспитания. Зачастую подростковые организации возглавляют бывшие старшие вожатые.

Идеологическим преемником пионерии можно считать организации, которые создаются при КПРФ и Ленинском коммунистическом союзе молодежи. В нашей области действуют порядка 56 пионерских отрядов. Совсем недавно пионерскую организацию начали создавать в Кировграде.

– Мы подготовили к вступлению в пионеры семерых ребят, – рассказывает секретарь местной городской организации Ленинского комсомола Дмитрий Ежов. – 21 мая на торжественной линейке у памятника комсомолу в Екатеринбурге состоится прием в пионеры ребят со всей области, в том числе и наших. Им повяжут галстуки, приколют значки – все как полагается.

Детских организаций в стране множество, но действуют они разрозненно. Семь лет назад была предпринята первая попытка их объединения: в 2015 году Президент России Владимир Путин издал указ о создании Российского движения школьников (РДШ), однако оно стало лишь одним из многих. Руководитель отделения РДШ в Нижнем Тагиле Яна Керженцева пришла в школу старшей вожатой как раз накануне роспуска Всесоюзной пионерской организации.

– В городе был сильный пионерский штаб, поэтому было принято решение, что нельзя ликвидировать пионерию, – рассказывает Яна Николаевна. – Так появилась организация ЮНТА – юные тагильчане. Создание Российского движения школьников позволило сплотить руководителей различных детских организаций. У нас есть и экологи, юнармейцы, и волонтеры, поскольку все мы – наследники тимуровцев. У нас красивая форма, галстуки в цвет российского флага, значки, отряд барабанщиков – все, что так нравится ребятам. Будет замечательно, если удастся придать детскому движению всероссийский масштаб.

Откровенных противников возрождения пионерии вроде бы нет. Есть опасения, как бы вместе с хорошим не возродить и плохое – принудиловку, жесткую идеологическую установку, формализм. Пугает, так сказать, «призрак коммунизма». Но тут уж все зависит от нас.

Салютуя, пионеры поднимали над головой правую руку с плотно сжатыми пальцами – это символизировало единство пионерского движения. Фото: предоставлено Управлением архивами

СПРАВКА Решение о создании Детского движения было принято на II Всероссийской конференции Российского союза молодежи 19 мая 1922 года. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. По мнению историков, пионерия многое взяла от скаутов, в том числе и девиз «Будь готов! – Всегда готов!» 27–28 сентября 1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ были распущены как комсомольская, так и пионерская организации.

Олег КАСКОВ, герой России, председатель правления региональной общественной организации «Герои Урала»: – В пионеры нас принимали торжественно, а правильно завязывать галстук меня научил старший брат. Наш пионерский отряд носил имя ПавликаМорозова, убитого врагами советской власти, нас его имя воодушевляло, мы больше всех собирали макулатуры и металлолома. Однажды мы нашли заброшенное здание, где валялась куча старых батарей отопления. Мы их перевезли на тележках и заняли первое место в нашей школе № 3 города Кыштыма Челябинской области. Лично я приветствую любые здоровые формы объединения молодежи. Их и сейчас немало. Можно и пионерскую организацию возродить. Но если участие в ней будут навязывать, молодежь скажет: «Фу!» А вот если пионерия даст возможность ребятам сдружиться, сделать что-то полезное, интересное, тогда они в нее потянутся. Мой младший сын, например, до сих пор вспоминает, как мы с его классом ходили на сплав до Тюмени. Ребята там и ссорились, и мирились, ревели от усталости, на прочность себя проверили, научились действовать сообща. Ну и песни попели, у костра посидели. Александр ЛЕВИН, председатель Общественной палаты Свердловской области, председатель Свердловского творческого союза журналистов: – Я вспоминаю пионерское детство по-доброму, интересно было и в школе, и в пионерлагере. Запомнилось, что в футбол играли чуть ли не с утра до вечера, и костер в памяти сразу всплывает, огромный костер, вокруг все – дети, пионервожатые, игры какие-то, песни, такое сплочение. Дружба, казалось, навеки. Все воспринималось как само собой разумеющееся. Было классно, была дружба, было почитание старших. Все эти призывы, что надо хорошо учиться, все это воспринималось как правильные вещи. Сейчас говорят, что была партийность, да при чем тут партийность? Все мы родом из детства, нам говорили правильные вещи, что тут плохого – дружить, помогать тем, кто попал в беду? Какая тут обязаловка, какая тут партийность? Все, что было заложено хорошего в пионерии, человеческие ценности, конечно, надо возрождать, какую-то серьезную детскую организацию иметь надо. Сейчас я на посту председателя Общественной палаты вижу, сколько у нас работает НКО (некоммерческих объединений) с детьми, конечно, надо объединять их. Юрий БИКТУГАНОВ, министр образования и молодежной политики Свердловской области: – Пионером, конечно, был. Уверен, что активная деятельность в пионерской организации была основой для развития лидерских, управленческих качеств в будущем. Без школы, пионерии и комсомола вряд ли я смог бы стать министром. Многое из того, что сейчас развивается, было заложено в традициях пионерской организации. Например, современное волонтерство уходит корнями в тимуровское движение, на котором мы, пионеры, учились делать добрые дела, помогать людям. Незабываемы и песни у костра в пионерских лагерях! Когда работал директором сельской школы в Красноуфимском районе, поддерживал, прежде всего личным участием, все инициативы пионерского актива. Надо сказать, что на селе всегда главным делом подростков считалась помощь взрослым в битве за урожай. Наша школьная бригада заготавливала овощи для нашей столовой, и мы могли фактически бесплатно кормить детей. Так что пионерское детство – это не только песни, но прежде всего ответственность в делах. Евгений ГОРЕНБУРГ, музыкант и предприниматель. Организатор и генеральный продюсер фестиваля Ural Music Night: – Я помню, что весь класс приняли в пионеры, а меня нет. В итоге взяли уже в следующий заход, с другим классом, потому что я что-то набедокурил в школе. Мне было так обидно, что весь класс стоит у памятника Ленину, всем повязывают галстуки, а я хожу с октябрятской звездочкой, как дурак – единственный из класса. Жутко обидно. Но меня все в классе поддерживали и говорили, что мое время придет. И оно пришло – в пионерских лагерях я провел 13 смен! Мы ходили по квартирам и собирали макулатуру. Особо непорядочные люди в середину пачки газет клали кирпич или мочили связку. То есть было серьезное соревнование и все методы были хороши. Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ, герой России, председатель Регионального центра патриотического воспитания: – Я был и октябренком, и пионером, и комсомольцем, и членом партии, и даже возглавлял партийную организацию во время воинской службы в Забайкалье. Честно говоря, уже подзабылось, как принимали в пионеры, ведь это было давно, я тогда учился в средней школе № 6 в городе Новополоцке, в Белоруссии. Но помню, что мы делали много хорошего и полезного: собирали макулатуру и металлолом, опекали октябрят, и нам самим это было интересно. А еще мы ходили в походы, занимались спортом, участвовали в соревнованиях. Возродить пионерию – это было бы здорово. Главное, чтобы ребята сами этого хотели, чтобы понимали, что могут приносить пользу своей школе, городу, стране.

«Дети фабрик, заводов, полей, к пионерам в ряды поскорей!» Выставка архивных документов и фотографий начнет работу в День пионерии – 19 мая. Примечательно, что экспозиция разместилась в городском Дворце творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии», долгие годы там был Дворец пионеров. Организаторы выставки отказались от традиционного хронологического подхода и сформировали своеобразные «цветовые пятна». Такая система позволяет ярче рассказать о важных сторонах и элементах пионерской жизни, посетители выставки погрузятся в пионерское детство, наполненное атмосферой дружбы, развлечений, отдыха и настоящего товарищества. Выставка будет открыта для посещения организованными группами с 21 мая по 30 июня 2022 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44. Предварительная запись на экскурсии по телефону (343) 371–54–53. Фото: предоставлено Управлением архивами