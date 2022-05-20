В Свердловской области объявили в розыск женщину, спрятавшую ребенка от отца

Фото: УФССП по Свердловской области

Свердловские приставы объявили в розыск 35-летнюю Олесю Морозову и ее 12-летнего сына Степана Каримова.

По данным регионального УФССП, скрывающая свое местоположение женщина должна передать несовершеннолетнего ребенка отцу для совместного проживания по решению суда.

Как сообщили "Областной газете" в ведомстве, женщина зарегистрирована в Каменске-Уральском, однако, по некоторым данным, уехала в Геленджик, где снимает квартиру. Ранее Олеся Морозова была лишена родительских прав за неисполнение установленного решения о порядке общения с ребенком.

При получении информации о разыскиваемом ребенке и его матери, о местонахождении (месте жительства, работы и т. п.) ребенка и его матери или о лицах, располагающих информацией о них, приставы просят сообщать в Каменск-Уральское отделение службы по телефонам: 8 982 644-49-24, 8 (343) 932-10-70, 8 (343) 362-28-18.