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20 мая 2022, 13:22

В Свердловской области объявили в розыск женщину, спрятавшую ребенка от отца

  Юлия Пастух
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Фото: УФССП по Свердловской области

Свердловские приставы объявили в розыск 35-летнюю Олесю Морозову и ее 12-летнего сына Степана Каримова.

По данным регионального УФССП, скрывающая свое местоположение женщина должна передать несовершеннолетнего ребенка отцу для совместного проживания по решению суда.

Как сообщили "Областной газете" в ведомстве, женщина зарегистрирована в Каменске-Уральском, однако, по некоторым данным, уехала в Геленджик, где снимает квартиру. Ранее Олеся Морозова была лишена родительских прав за неисполнение установленного решения о порядке общения с ребенком. 

При получении информации о разыскиваемом ребенке и его матери, о местонахождении (месте жительства, работы и т. п.) ребенка и его матери или о лицах, располагающих информацией о них, приставы просят сообщать в Каменск-Уральское отделение службы по телефонам: 8 982 644-49-24, 8 (343) 932-10-70, 8 (343) 362-28-18.

Областная газета Свердловской области

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