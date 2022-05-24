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Общество
24 мая 2022, 19:29

Госдума РФ поддержала законопроект о блокировке СМИ недружественных государств

Газета

Новая законодательная инициатива призвана дать возможность оперативно симметрично отвечать на недружественные действия иностранных государств по отношению к российским СМИ. Фото: Алексей Кунилов

Депутатами Госдумы РФ в первом чтении был принят законопроект, который предоставляет генпрокурору и его заместителям полномочия по оперативной блокировке иностранных СМИ. Речь идет об изданиях тех стран, которые предпринимают в отношении России недружественные действия.

Новая законодательная инициатива призвана дать возможность оперативно симметрично отвечать на недружественные действия иностранных государств по отношению к российским СМИ.

"Законопроект наделяет Генерального прокурора РФ или его заместителей исключительным правом на признание регистрации средства массовой информации недействительной и на прекращение действия лицензии на телевизионное вещание, радиовещание в случае установления фактов распространения СМИ и вещателем противоправной, опасной информации, в том числе недостоверной общественно значимой информации", — сообщается на сайте Госдумы.

Помимо этого зарубежные СМИ могут быть закрыты в России, если они распространяют информацию, дискредитирующую Вооруженные Силы РФ или в случае публикации сведений, касающихся санкций в отношении России. Также в документе говорится, что зарубежный журналист может лишиться аккредитации в случае установления факта проявления недружественных действий.

Областная газета Свердловской области

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