Темы дня

Общество
25 мая 2022, 16:11

На Средний Урал вместе с импортными цветами завезли всеядного вредителя

хризантема

Зараженные цветы уничтожат. Фото: Нина Георгиева

В аэропорт Кольцово автотранспортом из Литвы доставили 92 730 штук срезов цветов и декоративной зелени. Их вырастили в Нидерландах и Эквадоре.

Продукция поступила в сопровождении фитосанитарного сертификата, удостоверяющего соответствие продукции требованиям страны импортера. Однако во время досмотра в срезах 180 хризантем был обнаружен западный цветочный (калифорнийский) трипс.

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, зараженные цветы подлежат уничтожению. Составлен протокол об административном правонарушении.

Известно, что западный цветочный (калифорнийский) трипс практически всеяден, уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки. Кроме того, может выступать переносчиком множества опасных заболеваний. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются светлые пятна или полосы с четкими краями.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.05.2022, 17:25 / Общество
В Екатеринбурге часть территории Сада Казанцева обвалилась в строительный котлован
25.05.2022, 17:10 / Общество
Госдума РФ приняла закон о возрастном ограничении для военных-контрактников
25.05.2022, 17:03 / Общество
В Свердловской области ожидаются грозы, град и сильный ветер
25.05.2022, 16:39 / Общество
Свердловская область планирует увеличить поставки промышленной продукции в Казахстан
25.05.2022, 16:31 / Общество
480 юных спортсменов из ЛНР и ДНР проведут каникулы на Урале