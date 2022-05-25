На Средний Урал вместе с импортными цветами завезли всеядного вредителя

Зараженные цветы уничтожат. Фото: Нина Георгиева

В аэропорт Кольцово автотранспортом из Литвы доставили 92 730 штук срезов цветов и декоративной зелени. Их вырастили в Нидерландах и Эквадоре.

Продукция поступила в сопровождении фитосанитарного сертификата, удостоверяющего соответствие продукции требованиям страны импортера. Однако во время досмотра в срезах 180 хризантем был обнаружен западный цветочный (калифорнийский) трипс.

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области, зараженные цветы подлежат уничтожению. Составлен протокол об административном правонарушении.

Известно, что западный цветочный (калифорнийский) трипс практически всеяден, уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки. Кроме того, может выступать переносчиком множества опасных заболеваний. Основным признаком присутствия трипсов на растениях являются светлые пятна или полосы с четкими краями.