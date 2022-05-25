Сотрудники ГИБДД помогли беременной свердловчанке вовремя добраться до роддома

Через полчаса после прибытия в больницу женщина родила мальчика. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Инспекторы ГИБДД сопроводили до роддома автомобиль, в котором находилась беременная жительница Ирбита. Через полчаса после прибытия в больницу женщина родила мальчика.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых, капитан полиции Сергей Гусаров и лейтенант полиции Александр Калинин остановили автомобиль Chevrolet Cruze для проверки документов у водителя. Он пояснил инспекторам, что спешит доставить свою дочь в роддом.

Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение сопроводить машину — это позволило беременной вовремя добраться до больницы.

"Спустя несколько дней на выписку новорожденного сотрудники полиции приехали с цветами и подарками. Отец роженицы не смог сдержать слез, выражая признательность полицейским. Мама Ярослава (так назвали новорожденного) и ее родственники горячо поблагодарили представителей МВД за своевременно оказанную помощь", — сообщил Валерий Горелых.