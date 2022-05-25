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25 мая 2022, 20:25

Владимир Путин поручил с 1 июня проиндексировать МРОТ и пенсии на 10%

Владимир Путин

Владимир Путин подчеркнул, что накопленная инфляция с начала года превысила 11%. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан предложил увеличить с 1 июня 2022 года пенсии неработающим пенсионерам на 10%. Также будут проиндексированы МРОТ и прожиточный минимум.

"Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства", — передает слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Также 1 июня будет проиндексирован прожиточный минимум — до 13 919 рублей в среднем по стране. Через месяц, с 1 июля, увеличится МРОТ — до 15 279 рублей в месяц.

Помимо этого Владимир Путин подчеркнул, что накопленная инфляция с начала года превысила 11%, однако по итогам года она не должна превысить 15%. Глава государства отметил, что во многих иностранных государствах инфляция находится на сопоставимом уровне.

Областная газета Свердловской области

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