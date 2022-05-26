Темы дня

Общество
26 мая 2022, 12:16

Подростков, которые "бомжевали", определили в детский дом

  Руслан Зиннуров
Улица, подростки

По решению суда мама и папа подростков были лишены родительских прав. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге приставы забрали у нерадивых родителей двух детей: 16-летнюю девочку и ее 15-летнего брата. По решению суда мама и папа подростков были лишены родительских прав и должны были передать детей в соцучреждение, но так этого и не сделали.

Как сообщает ГУФССП России по Свердловской области, первыми забеспокоились о судьбе подростков в школе. "Дети плохо выглядели и, по разговорам сверстников, "бомжевали", родителям местонахождение детей даже в вечернее и ночное время было неизвестно", — объяснили в Орджоникидзевском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга.

Судебный пристав вместе с инспектором по делам несовершеннолетних и специалистами органов опеки нашли мальчика и девочку и передали их в детский дом. "Теперь за детьми будет надлежащий уход, горячее и ежедневное питание, одежда и все необходимое для учебы", — заключили в ГУФССП.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.05.2022, 17:33 / Общество
Уральские студенты МЧС будут обеспечивать безопасность на воде в Краснодарском крае
26.05.2022, 16:58 / Общество
В Совфеде РФ прошло пленарное заседание Палаты молодых законодателей
26.05.2022, 16:45 / Общество
В Екатеринбургском театре музкомедии выберут лучших молодых артистов оперетты и мюзикла
26.05.2022, 16:30 / Общество
Екатеринбуржцу, который сбил пятерых человек, назначили 7 лет колонии
26.05.2022, 15:42 / Общество
ЦБ рассказал о новой схеме "обман на обмане"