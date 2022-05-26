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Общество
26 мая 2022, 12:57

В Каменске-Уральском расследуют гибель альпинистки, сорвавшейся со скалы

  Юлия Пастух
Скалы

По одной из рассматриваемых версий, трагедия произошла из-за непредвиденно разблокировавшегося карабина. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Вчера вечером с Городских скал в Каменске-Уральском сорвалась альпинистка, самостоятельно занимавшаяся скалолазанием. Женщина скончалась на месте происшествия.

Как сообщили "Областной газете" в СУ СКР по Свердловской области, свердловчанка в день ЧП занималась скалолазанием с группой единомышленников. В момент подъема на одну из возвышенностей она упала с высоты нескольких десятков метров.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

"Информация о случившейся трагедии поступила в МО МВД России "Каменск-Уральский" и в службу скорой помощи накануне вечером. К сожалению, прибывшие медики могли лишь констатировать смерть гражданки. Сыщики уголовного розыска оперативно установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Каменска-Уральского 1976 года рождения. По одной из рассматриваемых версий, трагедия произошла из-за непредвиденно разблокировавшегося карабина", — пояснил полковник Горелых.

В настоящее время по факту ЧП организовано проведение процессуальной проверки. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства происшествия, осматривают место трагедии, опрашивают очевидцев, исследуют оборудование, с помощью которого осуществлялось восхождение.

Областная газета Свердловской области

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