В Совфеде РФ прошло пленарное заседание Палаты молодых законодателей

Спикер СФ считает отличительной чертой Палаты молодых законодателей при СФ то, что каждый из ее членов принимал участие в выборах муниципального и регионального уровня, прошел избирательную кампанию. Фото: сайт Совфеда РФ

В рамках Форума молодых парламентариев, проходящего в эти дни в Совете Федерации, состоялось пленарное заседание Палаты молодых законодателей при СФ "Молодежь XXI века: сберегая наследие, развивая сотрудничество, приближая будущее". Свое приветствие в адрес членов Палаты молодых законодателей при СФ, отмечающей 10-летие, направил президент России Владимир Путин.

Свердловскую область в Палате молодых законодателей представляют председатель Думы Сысертского городского округа Илья Тугбаев и председатель Думы городского округа Верхняя Пышма Иван Зернов. Заседание провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В выступлении она отметила, что за 10 лет работы Палаты молодых законодателей при СФ сформировалась большая парламентская семья, сообщество неравнодушных, активных, талантливых людей.

"Сегодня это уже не просто "разминочная площадка" для молодых политиков страны, не только социальный и карьерный лифт, но и хорошо зарекомендовавшая себя экспертная структура, реально работающий парламентский орган с насыщенной повесткой, уникальными форматами и солидным "портфолио" реализованных инициатив", — отметила она.

Спикер СФ считает отличительной чертой Палаты молодых законодателей при СФ то, что каждый из ее членов принимал участие в выборах муниципального и регионального уровня, прошел избирательную кампанию. По ее мнению, такой "некабинетный" опыт — главное условие для эффективной и успешной работы. Только в прошлом году 3 представителя палаты пополнили сенаторский корпус, 7 человек были избраны депутатами Государственной Думы.

Представитель Свердловской области Илья Тугбаев отмечает: "Палата молодых законодателей — эффективный инструмент для внесения предложений на темы, волнующие молодежь, в высшие законодательные органы страны. При этом к нашим инициативам сенаторы относятся со всей серьезностью. С другой стороны, в Палате можно очень быстро и качественно собирать информацию о положении дел в разных регионах. Так, во время пандемии мы обменивались обратной связью о вакцинации или, например, несколько регионов запросили у меня информацию о социальной карте "Уралочка" для внедрения подобных систем в своих регионах".

В завершении Форума молодых парламентариев сенаторы Совета Федерации совместно с представителями 85 субъектов РФ Палаты молодых законодателей при СФ возложили цветы к монументу Победы на Поклонной горе и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.