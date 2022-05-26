Игорь Оспенков признан лучшим поваром Свердловской области

Победителям достались памятные призы, медали и дипломы. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На Среднем Урале подвели итоги конкурса "Славим человека труда!" в номинации "Лучший повар". Победителем стал Игорь Оспенков — бренд-шеф ООО "Комбинат общественного питания".

Второе место досталось Евгению Чукалкину — шеф-повару ООО "Арт-кафе "Небо", а тройку лидеров замыкает Елена Сташкова — повар ООО "Управление рабочего снабжения "Северский трубный завод". Всего за звание лучшего повара боролись более 20 профессиональных кулинаров, шеф-поваров и специалистов отрасли общепита.

Победителям достались памятные призы, медали и дипломы.

"Хорошие повара — это люди не только с наработанными навыками готовки. Это творческие креативные мастера своего дела, имеющие утонченный вкус и тягу к экспериментам. Конкурс призван определить лидеров кулинарного искусства, повысить престиж профессии, привлечь новые кадры в сферу общественного питания", — сказала представитель свердловского минАПК Ольга Мекерова.

Конкурс проходил в два этапа. На первом — участники состязания должны были приготовить горячее ресторанное блюдо и закуску за 1,5 часа, а на втором этапе презентовали жюри заранее приготовленное блюдо. При оценке работ учитывались вкус, оригинальность подачи и методики приготовления, сервировка стола и умение специалистов работать с кухонным инвентарем.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что в регионе услуги питания предоставляют около 7 700 предприятий.