К администрации Екатеринбурга привезли замену старым елкам

Посадка будет происходить в течение пятницы и субботы. Фото: Павел Ворожцов

К зданию мэрии Екатеринбурга привезли голубые ели на замену старым деревьям. Новые елочки прибыли из "Императорского питомника", находящегося в пригороде Казани.

В пресс-службе администрации рассказали, что деревья были приобретены и доставлены в уральскую столицу на деньги спонсоров. Посадка будет происходить в течение пятницы и субботы.

Фото: Павел Ворожцов

"Посадочный материал ели колючей сорта BlueDiamond идеально подошел для замены деревьев. Высота у елей почти 5 метров, крона густая, хвоя равномерно окрашена и имеет красивый сизо-голубой цвет, деревья здоровы. Уверена, они украсят площадь 1905 года и будут радовать горожан и гостей Екатеринбурга", — сказала председатель комитета по благоустройству администрации города Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, что старые ели, которые росли возле мэрии Екатеринбурга 30 лет, были срублены в начале этой недели. Необходимость в вырубке возникла из-за болезни деревьев. После оценки экспертов было принято решение 80% зеленых красавиц заменить на новые, а пару более молодых елочек пересадить в другое место.