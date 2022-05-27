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Общество
27 мая 2022, 14:55

Продолжается голосование за объекты благоустройства 2023 года

  Руслан Зиннуров
Парк

Фото: Галина Соловьева

За пять недель в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства 2023 года приняли участие 643 750 жителей Свердловской области. Минимальный порог голосов преодолели все 55 муниципалитетов, принявших участие.

Об этом рассказал глава регионального министерства энергетики и ЖКХНиколай Смирнов первому заместителю губернатора Свердловской области Алексею Шмыкову на оперативном совещании по вопросу реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". "Сейчас идет борьба за лидерство и получение субсидии не только между вынесенными на голосование общественными территориями, но и между муниципалитетами и даже регионами. Поэтому, чтобы иметь определенный "запас прочности", работа во всех городах в данном направлении должна быть продолжена", — пояснил Николай Смирнов.

Окончательные итоги голосования станут известны в первых числах июня, после тщательного анализа и проверки на предмет дублирования всех поступивших на общероссийскую платформу za.gorodsreda.ru голосов. В 49 из них жители голосуют за конкретные площадки, в шести выбирают дизайн-проекты общественных территорий, победивших в голосовании прошлого года. Отдать свой голос могут граждане старше 14 лет. Голосование продлится до 30 мая включительно на сайте проекта 66.gorodsreda.ru, на портале Госуслуг в разделе "Общественное голосование".

Областная газета Свердловской области

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