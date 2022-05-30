Владимир Путин упростил присвоение российского гражданства сиротам с Украины и Донбасса

Соответствующий указ президент РФ подписал 30 мая. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства сиротами из ДНР, ЛНР и с Украины. Это касается детей, оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных лиц.

Как говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, с заявлением о получении гражданства для ребенка могут обратиться опекуны, попечители, руководители приютов для сирот, главы органов опеки. Уточняется, что речь идет об организациях в Донецкой или Луганской народных республиках, Запорожской либо Херсонской областях Украины.

Вчера президент РФ упростил получение российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей. В тот же день первые жители указанных регионов Украины подали соответствующие заявления.

25 мая появилась информация, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов будет планировать процедуру вхождения в состав России. Представитель администрации региона Владимир Рогов заявил о планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.