Темы дня

Общество
30 мая 2022, 20:56

Владимир Путин упростил присвоение российского гражданства сиротам с Украины и Донбасса

Владимир Путин

Соответствующий указ президент РФ подписал 30 мая. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение гражданства сиротами из ДНР, ЛНР и с Украины. Это касается детей, оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных лиц.

Как говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, с заявлением о получении гражданства для ребенка могут обратиться опекуны, попечители, руководители приютов для сирот, главы органов опеки. Уточняется, что речь идет об организациях в Донецкой или Луганской народных республиках, Запорожской либо Херсонской областях Украины.

Вчера президент РФ упростил получение российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей. В тот же день первые жители указанных регионов Украины подали соответствующие заявления.

25 мая появилась информация, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов будет планировать процедуру вхождения в состав России. Представитель администрации региона Владимир Рогов заявил о планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.05.2022, 20:56 / Общество
Владимир Путин упростил присвоение российского гражданства сиротам с Украины и Донбасса
30.05.2022, 20:07 / Общество
Екатеринбуржцы выбрали место для Краснознаменной группы
30.05.2022, 19:12 / Спорт
Тренера Андрея Воронкова дисквалифицировали на два года за оскорбление игрока "Уралочки"
30.05.2022, 18:48 / Политика
Доход Алексея Орлова за 2021 год снизился в четыре раза
30.05.2022, 18:04 / Общество
Миллиард рублей вложат в "Чистый воздух" в Свердловской области