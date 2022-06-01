Порядок регистрации в соцсетях для россиян хотят изменить

Существующая система, по мнению СКР, не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент. Фото: Александр Исаков

СКР выступил за изменение порядка регистрации в соцсетях. Существующая система, по словам зампредседателя ведомства Елены Леоненко, не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент.

"На сегодняшний день у нас остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации. На наш взгляд, нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры реагирования в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента", — цитирует Елену Леоненко РИА Новости.

Стоит отметить, в марте 2021 года Роскомнадзор опубликовал проект приказа, согласно которому регистрацию в соцсетях предложили проходить с введением паспортных данных и места жительства. Однако позднее от такой идеи ведомство отказалось, посчитав меру избыточной.

Как ранее писала "Областная газета", президент РФ Владимир Путин на 17-й большой пресс-конференции высказал свое мнение относительно темы введения регистрации в соцсетях по паспорту: "Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, то это тоже обсуждается и у нас в обществе, и во всем мире. Интернет — это часть нашей жизни, причем все бо́льшая и бо́льшая часть нашей жизни. Поэтому все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия: и моральным, и юридическим. Здесь нужно, конечно, только одно – соблюсти золотую середину, как во многих вещах, не подавлять свободу выражения, не подавлять свободу распространения информации в том же интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", — заявлял глава государства .