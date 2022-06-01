Свердловчан призвали сдать опасные отходы

Жителей Свердловской области пригласили сдать опасные отходы. Гражданам напомнили адреса пунктов приема отработанных лампочек, батареек и градусников.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в личном telegram-канале опубликовал график работы мобильных пунктов приема в Екатеринбурге на июнь. Он актуален только для физлиц и выглядит следующим образом:
- Орджоникидзевский район (ул. Бабушкина, 16) — 2 июня с 08:00 до 12:00 и 17 июня с 15:00 до 19:00;
- Кировский район (ул. Первомайская, 75) — 9 июня с 15:00 до 19:00 и 24 июня с 08:00 до 12:00;
- Железнодорожный район (ул. Мельковская, 7) — 3 июня с 15:00 до 19:00 и 20 июня с 08:00 до 12:00;
- Чкаловский район (ул. 8 Марта, 177) — 10 июня с 15:00 до 19:00 и 23 июня с 08:00 до 12:00;
- Ленинский район — 6 июня (ул. 8 Марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00 и 15 июня (ул. Предельная, 17, отдел по развитию поселка Совхозный) с 08:00 до 12:00;
- Октябрьский район (Луначарского, 217) — 8 июня с 15:00 до 19:00 и 21 июня с 08:00 до 12:00;
- Верх-Исетский район (Московская, 27) — 7 июня с 15:00 до 19:00 и 16 июня с 08:00 до 12:00.
Также неработающие мобильные телефоны, аккумуляторы, компьютерные комплектующие принимаются в других свердловских городах, а именно:
- в Нижнем Тагиле по адресам: Уральский проспект, 75; Свердловское шоссе,31; ул. Фрунзе 13 и 56; ул. Зари, 21; ул. Садовая, 81;
- в Серове контейнеры с отсеками для опасных отходов расположены по улицам: Автодорожная, 6; Паровозников, 24; пр. Серова, 13; Ключевая, 32; Луначарского, 120; Победы, 23; Ленина, 168;
- в Каменске-Уральском на улицах: Суворова, 48; Привокзальная 29/1; Новое депо, 44; Железнодорожная, 18; Мичурина, 24а; Исетская, 33б; Победы, 8; Алюминиевая, 52;
- в Сысерти на улицах: Коммуны, 37; Орджоникидзе, 22; Тимирязева, 1;
- в Первоуральске на пр. Космонавтов, 13;
- в Ревде на ул. Максима Горького, 48;
- в Березовском на ул. Театральная, 6 и 9;
- в Краснотурьинске на ул. Ленинского Комсомола, 21;
- в Североуральске на ул. Мира, 5.