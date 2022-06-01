Свердловчан призвали сдать опасные отходы

Опасные отходы принимают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других свердловских муниципалитетах. Фото: Нина Георгиева

Жителей Свердловской области пригласили сдать опасные отходы. Гражданам напомнили адреса пунктов приема отработанных лампочек, батареек и градусников.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в личном telegram-канале опубликовал график работы мобильных пунктов приема в Екатеринбурге на июнь. Он актуален только для физлиц и выглядит следующим образом:

Орджоникидзевский район (ул. Бабушкина, 16) — 2 июня с 08:00 до 12:00 и 17 июня с 15:00 до 19:00;

(ул. Бабушкина, 16) — 2 июня с 08:00 до 12:00 и 17 июня с 15:00 до 19:00; Кировский район (ул. Первомайская, 75) — 9 июня с 15:00 до 19:00 и 24 июня с 08:00 до 12:00;

(ул. Первомайская, 75) — 9 июня с 15:00 до 19:00 и 24 июня с 08:00 до 12:00; Железнодорожный район (ул. Мельковская, 7) — 3 июня с 15:00 до 19:00 и 20 июня с 08:00 до 12:00;

(ул. Мельковская, 7) — 3 июня с 15:00 до 19:00 и 20 июня с 08:00 до 12:00; Чкаловский район (ул. 8 Марта, 177) — 10 июня с 15:00 до 19:00 и 23 июня с 08:00 до 12:00;

(ул. 8 Марта, 177) — 10 июня с 15:00 до 19:00 и 23 июня с 08:00 до 12:00; Ленинский район — 6 июня (ул. 8 Марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00 и 15 июня (ул. Предельная, 17, отдел по развитию поселка Совхозный) с 08:00 до 12:00;

— 6 июня (ул. 8 Марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00 и 15 июня (ул. Предельная, 17, отдел по развитию поселка Совхозный) с 08:00 до 12:00; Октябрьский район (Луначарского, 217) — 8 июня с 15:00 до 19:00 и 21 июня с 08:00 до 12:00;

(Луначарского, 217) — 8 июня с 15:00 до 19:00 и 21 июня с 08:00 до 12:00; Верх-Исетский район (Московская, 27) — 7 июня с 15:00 до 19:00 и 16 июня с 08:00 до 12:00.

Также неработающие мобильные телефоны, аккумуляторы, компьютерные комплектующие принимаются в других свердловских городах, а именно: