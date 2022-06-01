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Общество
1 июня 2022, 19:04

«Поезд здоровья» отправился на юг

Людмила Бабушкина: "Сегодня, в первый день лета, в регионе по традиции стартует масштабная детская оздоровительная кампания". Фото: Полина Зиновьева

Людмила Бабушкина: "Сегодня, в первый день лета, в регионе по традиции стартует масштабная детская оздоровительная кампания". Фото: Полина Зиновьева

Вчера, в День защиты детей, из Екатеринбурга в Анапу отправился первый в этом году «Поезд здоровья». Его пассажирами стали около 600 маленьких свердловчан. Проводить состав по традиции пришла одна из инициаторов проекта – председатель Законодательного собрания Людмила БАБУШКИНА, а также представители областной исполнительной власти, профсоюзов и СвЖД.

Родители могут быть спокойны: полтора дня в пути дети проведут с комфортом. Сформированный из современных вагонов спецсостав оборудован всем необходимым для дальней дороги. Дети будут находиться под присмотром квалифицированных педагогов и медицинских работников. Кроме того, с маленькими пассажирами будут работать проводники, прошедшие специальное обучение по курсу детской психологии. В пути детям скучать не придется: они будут проводить время за играми и мастер-классами. В целях безопасности поезд сопровождают сотрудники транспортной полиции. Также школьники обеспечены горячим питанием: в составе целых три вагона-ресторана. Меню согласовано со специалистами Роспотребнадзора.

Поезд прибудет в Анапу утром 3 июня, с вокзала свердловчан трансфером доставят в санаторно-курортный комплекс «Жемчужина России».

В этом году оздоровительной кампании в Свердловской области уделяется особое внимание, ведь после пандемии отдых на море детям просто необходим, сообщил «ОГ» председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Вячеслав Погудин. К тому же в нынешней экономической ситуации не у каждой семьи есть возможность отправить ребенка на курорт:

– По инициативе губернатора Евгения Куйвашева и председателя Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной при утверждении бюджета на 2022 год было предусмотрено не сокращение, хотя непростые экономические условия, а, наоборот, увеличение расходов на «Поезд здоровья», который направляется на юг. И в связи с этим появилась возможность впервые за 10 лет жизни этого проекта открыть 4-ю смену для 544 школьников из социально незащищенных семей, творчески одаренных детей, победителей олимпиад. Это наш ответ санкциям.

Всего в этом году в проекте «Поезд здоровья» примут участие больше двух тысяч детей из 66 свердловских муниципалитетов.

Социальный проект «Поезд здоровья» реализуется с 2010 года при поддержке губернатора Евгения Куйвашева, областных депутатов, Федерации профсоюзов, а также руководства Свердловской железной дороги. В рамках его дети, показавшие отличные результаты в учебе, а также наиболее нуждающиеся в санаторном оздоровлении, получают возможность провести летние каникулы на море. Всего за это время на Черноморском побережье отдохнуло более 25 тысяч ребят.

  • Опубликовано в №94 от 02.06.2022 
Областная газета Свердловской области
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