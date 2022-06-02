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2 июня 2022, 11:52

Первоуральские огнеборцы спасли павлина, застрявшего на дереве

  Юлия Пастух
Спасатель с павлином в руках

Павлин сбежал из дома. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огнеборцы 47-й пожарно-спасательной части Первоуральска провели необычную спецоперацию — они помогли достать павлина, который застрял в ветках дерева на территории детского сада.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, павлин сбежал из частного жилого сектора. Спустя некоторое время хозяйка обнаружила его на дереве. Когда птица не смогла выбраться из веток самостоятельно, женщина обратилась за помощью. 

Спасательная операция заняла несколько минут: пожарные поднялись по лестнице, сняли павлина с дерева и вернули его хозяйке. 

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Областная газета Свердловской области

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