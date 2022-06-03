Свердловчанам стала доступна аренда земельных участков за 1 рубль

Арендная плата в 1 рубль предусмотрена по договорам, которые будут заключены со дня вступления постановления в силу. Фото: Галина Соловьева

Для ведения сельскохозяйственных работ жителям Свердловской области предложили арендовать земельные участки за 1 рубль. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

По данным департамента информполитики региона, льготная арендная плата устанавливается на земельные участки сельхозназначения, которые не использовались с 2019 года. Льгота будет действовать с даты заключения договора по 31 декабря 2022 года.

Отмечается, что благодаря принятому решению в сельхозоборот может быть введено более 3 тысяч гектаров неиспользуемых земель. Узнать о местонахождении и площади земельных участков за 1 рубль можно на официальном сайте министерства по управлению госимуществом Свердловской области и на сайтах муниципальных образований.