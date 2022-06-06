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6 июня 2022, 10:33

Свердловская область поддержит Макеевку в восстановлении инфраструктуры

главы Среднего Урала Евгений Куйвашев и администрации города Владислав Ключаров

Евгений Куйвашев и Владислав Ключаров подписали документ в воскресенье, 5 июня. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская область поддержит один из крупнейших городов Донецкой народной республики в решении ряда актуальных вопросов. Соответствующее соглашение главы Среднего Урала Евгений Куйвашев и администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали 5 июня.

Первоочередные вопросы взаимодействия уже проработаны.

"Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Мы с главой [администрации Макеевки] это проговорили. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам", — отметил Евгений Куйвашев.

Среди первоочередных мер поддержки:

  • проведение дорожных ремонтов;
  • проработка возможности реконструкции городской системы водоснабжения, чтобы местные жители могли получать качественную питьевую воду;
  • помощь школам Макеевки при подготовке к началу учебного года — гумпомощь в виде школьных парт.

"Ваша помощь нам сегодня актуальна. Все, что мы проговорили, мы закрепили в подписанном сегодня рамочном соглашении. Думаю, уже в ближайшее время жители города Макеевка ощутят поддержку с вашей стороны, от вашего региона. Огромное вам спасибо", — сказал Владислав Ключаров.

По данным департамента информполитики Свердловской области, во время визита в Макеевку члены свердловской делегации навестили дома участников Великой Отечественной войны Валентину Базилевич-Болотову и Николая Мельникова и передали им медикаменты и бытовую технику. Также они возложили цветы к Вечному огню и памятнику Героям Советского Союза и побывали в Свято-Георгиевском соборе.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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