Свердловская область поддержит Макеевку в восстановлении инфраструктуры

Свердловская область поддержит один из крупнейших городов Донецкой народной республики в решении ряда актуальных вопросов. Соответствующее соглашение главы Среднего Урала Евгений Куйвашев и администрации Макеевки Владислав Ключаров подписали 5 июня.
Первоочередные вопросы взаимодействия уже проработаны.
"Главным образом мы сосредоточимся на восстановлении инфраструктуры. Сегодня нам необходимо создать организационную систему взаимодействия. Мы с главой [администрации Макеевки] это проговорили. Уверен, что в самое ближайшее время мы приступим к восстановительным работам", — отметил Евгений Куйвашев.
Среди первоочередных мер поддержки:
- проведение дорожных ремонтов;
- проработка возможности реконструкции городской системы водоснабжения, чтобы местные жители могли получать качественную питьевую воду;
- помощь школам Макеевки при подготовке к началу учебного года — гумпомощь в виде школьных парт.
"Ваша помощь нам сегодня актуальна. Все, что мы проговорили, мы закрепили в подписанном сегодня рамочном соглашении. Думаю, уже в ближайшее время жители города Макеевка ощутят поддержку с вашей стороны, от вашего региона. Огромное вам спасибо", — сказал Владислав Ключаров.
По данным департамента информполитики Свердловской области, во время визита в Макеевку члены свердловской делегации навестили дома участников Великой Отечественной войны Валентину Базилевич-Болотову и Николая Мельникова и передали им медикаменты и бытовую технику. Также они возложили цветы к Вечному огню и памятнику Героям Советского Союза и побывали в Свято-Георгиевском соборе.