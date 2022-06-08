В России изменен порядок регистрации места рождения ребенка

По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю. Фото: Владимир Мартьянов

Госдума в третьем чтении одобрила изменения в статью 15 ФЗ "Об актах гражданского состояния". Теперь россияне могут зарегистрировать ребенка не только по месту его фактического рождения, но и по месту жительства родителей.

Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента. В пояснительной записке отмечается, что в связи с реформой системы родовспоможения, стартовавшей в 2018 году, в ряде городских поселений закрыты родильные отделения. И рожениц маршрутизируют в крупные перинатальные центры. Это приводит к увеличению числа детей, родившихся не по месту жительства родителей.

"По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет, при этом нарушаются права родителей", — заявляют авторы инициативы.