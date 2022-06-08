Темы дня

Общество
8 июня 2022, 15:35

В России изменен порядок регистрации места рождения ребенка

новорожденный

По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю. Фото: Владимир Мартьянов

Госдума в третьем чтении одобрила изменения в статью 15 ФЗ "Об актах гражданского состояния". Теперь россияне могут зарегистрировать ребенка не только по месту его фактического рождения, но и по месту жительства родителей.

Соответствующий документ размещен на сайте нижней палаты парламента. В пояснительной записке отмечается, что в связи с реформой системы родовспоможения, стартовавшей в 2018 году, в ряде городских поселений закрыты родильные отделения. И рожениц маршрутизируют в крупные перинатальные центры. Это приводит к увеличению числа детей, родившихся не по месту жительства родителей.

"По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет, при этом нарушаются права родителей", — заявляют авторы инициативы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.06.2022, 16:18 / Общество
В ночь на 15 июня в России завершатся продажи путевок по детскому кешбэку
08.06.2022, 15:35 / Общество
В России изменен порядок регистрации места рождения ребенка
08.06.2022, 15:32 / Общество
В столице Урала запустили мобильное приложение "Активный Екатеринбург"
08.06.2022, 14:45 / Общество
На территории оздоровительного центра в Екатеринбурге горели бани
08.06.2022, 14:32 / Общество
Свердловские врачи провели выездную диспансеризацию жителей Кашино