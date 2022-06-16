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Общество
16 июня 2022, 15:57

На ПМЭФ представили вышитую карту России

Вышитая карта России

Всего над вышитой картой трудились более 200 мастеров со всех регионов страны. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) чувашская делегация представила вышитую карту России, в создании которой принимали участие свердловские мастерицы. Площадь полотна составляет более 20 квадратных метров — 3х6,7 метра.

Фрагмент со Средним Уралом вышивали три рукодельницы из Екатеринбурга и Шалинского ГО. Композиция карты региона была создана в виде рукотворного полотенца, на канве которого вышит малый герб Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На карте региона представлены географические обозначения природных богатств Среднего Урала: хвойные и лиственные леса, уральские горы и самоцветы, а также промышленные города. В высоту карта региона составляет 55 сантиметров, а в ширину – чуть больше 40, сообщает департамент информполитики Свердловской области. При создании карты использовались в основном красный и черный цвет.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Всего над вышитой картой трудились более 200 мастеров со всех регионов страны. Каждый кусочек вышивался вручную, а умельцы из разных субъектов России использовали традиционные для территории материалы, орнаменты и символы.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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