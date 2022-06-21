Участие в гастрофестивале уральской кухни примут 30 свердловских ресторанов

В каждом из 30 ресторанов будет приготовлено свое уникальное меню из трех блюд уральской кухни. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области с 23 июня по 7 июля пройдет фестиваль уральской кухни, в котором примут участие 30 региональных ресторанов и кафе. По мнению замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, аутентичная местная кухня может стать отличительной чертой региона, которая поможет привлечь туристов.

Фестиваль пройдет в дни проведения ИННОПРОМа, поэтому перед гастрономическим мероприятием ставится задача — сделать людей, которые приезжают в уральскую столицу с деловым визитом, постоянными гостями.

"Мы готовы предложить все виды туризма, в том числе и гастрономический. Аутентичная уральская кухня сегодня – это бренд, который интересен нашим гостям", — отметил Дмитрий Ионин.

Отметим, что гастрофестиваль пройдет в Екатеринбурге уже во второй раз. По сравнению с прошлым годом, число участников выросло в три раза, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области. В каждом из 30 ресторанов будет приготовлено свое уникальное меню из трех блюд уральской кухни.

"Фестиваль в этом году пройдет на качественно новом уровне с точки зрения визуала и концепций. Это показывает, что приходит понимание того, что нам нужно создавать, а не копировать. И сегодня мы готовы дать внятный ответ — что такое уральская кухня", — рассказал идеолог движения "Аутентичная уральская кухня", бренд-шеф екатеринбургского ресторана Kitchen Сергей Мирошников.

Кроме ресторана Kitchen, участие в фестивале примут такие заведения, как "Зверобой", Choclo, "Троекуров", Most, 1991, "Паштет", Pushkina 4 и Double Grill & Bar.

Добавим, что промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет с 4 по 7 июля.