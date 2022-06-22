Летом на Среднем Урале будет работать молодежная биржа труда

Во всех муниципалитетах Среднего Урала открылись молодежные биржи труда, которые будут работать все лето. Перечень вакансий доступен на сайтах администраций или на официальных страницах муниципалитетов "ВКонтакте".
На базе центра "Аксиома" в Каменске-Уральском открыто 17 трудовых лагерей, которые готовы принять на работу 345 школьников с 14 лет. В Верхней Пышме предоставить работу ученикам готов центр занятости молодежи "Старт" — там доступны более 500 мест. Сейчас в городе работает уже 301 школьник.
"Ребята здесь работают по четыре часа в день. Занимаются озеленением территории, благоустройством дворовых площадок, рекультивацией газонов, очисткой территории скверов, дворов и улиц от мусора, наполнением песочниц, расклейкой объявлений. Можно пойти работать в архив — разбирать документы по номенклатурам", — уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.
К благоустройству территорий и наведению порядка в помещениях школьников привлекают и в Серове. Там на базе муниципальных общеобразовательных организаций открыто 12 лагерей труда и отдыха для 277 юных работников.
"Работаю с 8 утра и около 13.00 я уже свободен. Мы можем высаживать цветы, подрезать кустарники. Если плохая погода — то работаем в помещениях. Это либо мелкий ремонт мебели, либо мытье стен. После работы еще много времени остается, можно провести его с друзьями. Получается, работа совсем не помеха каникулам", — рассказал 15-летний Ян Киреев.
В Нижнем Тагиле организована работа так называемых отрядов мэра, где уже трудятся 335 подростков.