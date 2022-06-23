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Общество
23 июня 2022, 11:21

Чехия приостановила выдачу виз россиянам

  Юлия Пастух
Паспорт с визами

Фото: Павел Ворожцов

Власти Чехии приостановили выдачу виз и вида на жительство для россиян до конца марта 2023 года. Исключением станут поездки с гуманитарной целью. 

Решение не касается тех, у кого уже есть ВНЖ. Оно также не распространяется на выдачу краткосрочных виз членам семьи граждан Чехии или ЕС для сопровождения, а также долгосрочных виз и ВНЖ, если пребывание претендующих на них "отвечает интересам Чешской Республики", передает ТАСС со ссылкой на České noviny.

Стоит отметить, чешские власти приостановили выдачу виз и ВНЖ россиянам сразу после начала спецоперации на Украине.

Областная газета Свердловской области

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