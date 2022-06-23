На Среднем Урале началось экологическое восстановление Черноисточинского водохранилища

Со дна водохранилища за два года планируют поднять примерно 500 тыс. кубометров донных отложений. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Экологическое восстановление Черноисточинского водохранилища, план которого утвердил губернатор Свердловской области, вошло в активную фазу. Специалисты спустили на воду земснаряд — судно, которое очистит пруд от донных отложений.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов отметил, что план по реабилитации водного объекта был утвержден в 2016 году.

"Так как это водохранилище является основным источником водоснабжения Нижнего Тагила, было решено очистить его от скопившихся за многие годы донных отложений. Около года шли подготовительные работы и, наконец, мы приступаем к активной фазе", — сказал глава Минприроды.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал об изначальном плане арендовать земснаряд, однако такая услуга стоила слишком дорого, поэтому было решено изготовить собственное судно. На земснаряде установлено современное навигационное оборудование, которое позволит в режиме онлайн "видеть" высотные отметки специальной фрезы и отображать рельеф дна на экране.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что со дна водохранилища за два года планируют поднять примерно 500 тыс. кубометров донных отложений.