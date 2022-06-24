Екатеринбургское ТСЖ заплатило почти 200 тысяч за упавшую на автомобиль ветку

Фото: Павел Ворожцов

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора помогли жителю Екатеринбурга получить компенсацию за поврежденный автомобиль, на который упала большая сухая ветка березы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в сентябре 2021 года на машину, припаркованную на придомовой территории жилого дома, упала огромная сухая ветка березы. Так как автомобиль не был застрахован, ее владелец оценил сумму ущерба и обратился с претензией к ТСЖ, в чьем управлении находился земельный участок. Однако товарищество ответило отказом, так как считало, что земля находится в аренде теплопункта АО "ЕЭСК".

Сотрудники Роспотребнадзора помогли уральцу составить иск в суд. В ходе рассмотрения дела были проведены работы по установлению границ земельного участка — они подтвердили, что дерево принадлежало ТСЖ.

В итоге ТСЖ выплатило мужчине 120 тысяч рублей за причиненный ущерб автомобилю. А также компенсировало расходы на проведение расчета стоимости ремонта, выплатило штраф и компенсировало моральный ущерб. Общая сумма выплат составила 192 531 рублей.