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Общество
24 июня 2022, 12:56

Екатеринбургское ТСЖ заплатило почти 200 тысяч за упавшую на автомобиль ветку

  Юлия Пастух
Сломанное дерево

Фото: Павел Ворожцов

Сотрудники свердловского Роспотребнадзора помогли жителю Екатеринбурга получить компенсацию за поврежденный автомобиль, на который упала большая сухая ветка березы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в сентябре 2021 года на машину, припаркованную на придомовой территории жилого дома, упала огромная сухая ветка березы. Так как автомобиль не был застрахован, ее владелец  оценил сумму ущерба и обратился с претензией к ТСЖ, в чьем управлении находился земельный участок. Однако товарищество ответило отказом, так как считало, что земля находится в аренде теплопункта АО "ЕЭСК".  

Сотрудники Роспотребнадзора помогли уральцу составить иск в суд. В ходе рассмотрения дела были проведены работы по установлению границ земельного участка — они подтвердили, что дерево принадлежало ТСЖ.

В итоге ТСЖ выплатило мужчине 120 тысяч рублей за причиненный ущерб автомобилю. А также  компенсировало расходы на проведение расчета стоимости ремонта, выплатило штраф и компенсировало моральный ущерб. Общая сумма выплат составила 192 531 рублей.

Областная газета Свердловской области

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