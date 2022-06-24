Пострадавшего при взрыве на талицкой автозаправке госпитализировали в ожоговый центр Екатеринбурга

Второй пострадавший отказался от перегоспитализации. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Одного из пострадавших при взрыве на территории газовой заправки в Талице транспортировали вертолетом Центра медицины катастроф в больницу Екатеринбурга.

Как сообщил "Областной газете" пресс-секретарь свердловского Минздрава Константин Шестаков, пострадавшего в состоянии средней степени тяжести перегоспитализировали в ожоговый центр 40-й больницы столицы Урала.

Второй пострадавший отказался от отправки в екатеринбургскую больницу.

Видео: паблик "ВКонтакте" "Инцидент ТАЛИЦА"

Напомним, взрыв на заправке из-за разгерметизации цистерны с газом произошел вчера днем. После начался пожар. В результате в городскую больницу Талицы госпитализировали 2-х пострадавших. Из Екатеринбурга вылетел вертолет Центра медицины катастроф, чтобы перевезти людей в ожоговый центр 40-й больницы.