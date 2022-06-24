Где можно отдохнуть в эти выходные

В Оленьих ручьях можно пройтись по подвесному мосту. Фото: Павел Ворожцов

Императорский маршрут

Его запустили в феврале 2021 года между Екатеринбургом и Алапаевском. Экскурсионный ретро-состав курсирует по выходным дням. В программу путешествия включено посещение музея памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в Алапаевске». В период с мая по июль 1918 года там под охраной содержались члены царской семьи.

Поезд отправляется из Екатеринбурга в 8:29, обратно прибывает в 21:51.Билеты продают только в самом составе тура. Подробную информацию можно получить на сайте svrpk.ru/pages/page/url/Ekaterinburg__Alapaevsk, а также по телефону: +7 (343) 310–16–21.

«Лето на заводе»

Это креативный кластер на территории старинного уральского завода Турчаниновых-Соломирских, расположенный в Сысерти (ул. Быкова, 29/4). В эти выходные, 25 и 26 июня, там открывается кино-набережная, где будут демонстрировать фильмы об искусстве, дизайне и моде. Начало сеансов в субботу и воскресенье в 13:00 / 14:30 / 16:30 /19:00. Длительность показа: 45 мин. Вход свободный.

Кроме того, в субботу можно будет послушать DJ-сет от Леры Султановой и выступление топовой кавер-группы «Каникулы». Проводятся интересные экскурсии и мастер-классы, чайная церемония. Они уже платные. В воскресенье в 12:30 – камерный семейный спектакль «Улитка и Кит». в 14:00 — мастер-класс по вокалу от мультижанровой певицы, резидента EverJazz – LizaRomanova, а в 16:30 — ее же концерт. И, конечно же, экскурсии, мастер-классы.

Добраться до Сысерти можно на автобусе от Южного автовокзала в Екатеринбурге.

Природный парк «Бажовские места»

Находится в Сысертском городском округе. Работает круглые сутки, круглый год. Здесь расположены такие памятники природы, как Тальков и Барсучий камни, Мочаловский разрез, заполненный голубой водой, скалы Храпы, оленья ферма.

Путешествовать можно самостоятельно или с группой. Заказ экскурсий и уроков экологического просвещения по телефону: +7 (932) 617–37–88 или по e-mail: bazhovskiemesta@egov66.ru. От автовокзала в Сысерти до входа в парк можно добраться: пешком – примерно 6 км; на автобусе – от автовокзала Сысерти до пос. Асбест, остановка по требованию «Пионерский лагерь «Красная гвоздика». Автобусы идут из Сысерти в 5:45, 10:58, 15:08, 18:53.

Прогулка по Исетскому каньону

В окрестностях Каменска-Уральского, на участке от деревни Кодинка до слияния рек Каменки и Исети, есть узкий каньон глубиной до 30 метров. С мая по сентябрь по воде курсируют речные трамвайчики и кораблики. Во время прогулки можно увидеть старинный арочный железнодорожный мост и геологические памятники природы, которым сотни миллионов лет; скалы Филин, Три пещеры и Каменные ворота.

До Каменска-Уральского можно добраться на электричке или автобусе. Кораблики отправляются от лодочной станции «Металлист», улица Гоголя, 44. Тел. для справок: +7 (3439) 30–66–20.

«Уральская Венеция»

Поселок Монзино под Нижним Тагилом, напоминающий Венецию: он находится на месте бывших карьеров, которые затопили подземные воды. Улицы здесь очень узкие, дома частично стоят на сваях, почти у каждого – свой лодочный причал.

Несмотря на трудности в строительстве, в настоящее время здесь расположен десяток коллективных садов. Здесь множество интересных уютных мест среди березовых рощ и заводей, есть несколько песчаных пляжей и причалов для купания.

Добраться можно на электричке Екатеринбург – Нижний Тагил, станция Монзино, от нее около 10 минут пешком.

Ферма «Холзан»

На ней выхаживают диких птиц, которые пострадали, были вылечены и стали ручными. Посетители могут сами покормить соколов, ястребов, коршунов, сов. Возможна и экскурсия с охотой на искусственную приманку. Ферма открыта для посещений по предварительной записи с 9 до 18 часов. Продолжительность экскурсии 3–3,5 часа, группа 5–8 человек. Бронирование на сайте svoe-zagorodom.ru/tours.

Адрес: Сысертский р-н, село Кашино, ул. Первомайская, д. 92.

Парк «Оленьи ручьи»

Находится в красивейших местах Нижнесергинского района. Туда по выходным курсирует рельсовый автобус «Орлан». В самом парке проводятся экскурсии по отвесным берегам реки Серги, подвесному мосту, древним пещерам.

Отправление с ж/д вокзала Екатеринбурга — в 8:13. Обратно поезд отправляется в 17:26 и прибывает в Екатеринбург в 20:09. Билеты можно забронировать по e-mail: ub2tour@gmail.com, справки по телефону: +7 (953) 039–30–93, +7 (343) 269–89–00.

Соколиный камень

Эта гора расположена в окрестностях Екатеринбурга, в 6 километрах от ж/д станции Северка. По пути к Соколиному камню часто встречаются старые лиственницы толщиной в два-три обхвата. Здесь, среди округлых каменных глыб, покрытых мхом, протекает река Северка. Около станции находятся еще и Северские скалы. А в окрестностях – озеро Песчаное, гора Пшеничная, Чертово городище

Из Екатеринбурга до Северки можно доехать на электричке, следующей до Кузино, Шали или Шамар, время в пути около получаса.