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Общество
26 июня 2022, 18:09

Сотрудников свердловских колоний обучили гипнозу

  Юлия Пастух
Сеанс обучения гипнозу

Особое внимание при обучении уделили применению трансовых техник в экстренных ситуациях, таких как голодовки и другое нежелательное поведение. Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

Психологов ГУФСИН России по Свердловской области научили гипнозу и трансовым техникам.

В течение нескольких дней психологи разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки под руководством действующего члена ассоциации специалистов в области клинического гипноза, начальника психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Москве Алексея Андреева.

Фото: ГУФСИН РФ по Свердловской области

Самые смелые сотрудники испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии. Особое внимание при обучении уделили применению трансовых техник в экстренных ситуациях, таких как голодовки или бунт, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: ГУФСИН РФ по Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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