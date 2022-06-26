Сотрудников свердловских колоний обучили гипнозу

Психологов ГУФСИН России по Свердловской области научили гипнозу и трансовым техникам.
В течение нескольких дней психологи разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки под руководством действующего члена ассоциации специалистов в области клинического гипноза, начальника психологической лаборатории ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Москве Алексея Андреева.
Самые смелые сотрудники испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии. Особое внимание при обучении уделили применению трансовых техник в экстренных ситуациях, таких как голодовки или бунт, сообщает пресс-служба регионального ведомства.