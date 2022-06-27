Темы дня

Общество
27 июня 2022, 19:58

В России появилась Ассоциация блогеров и агентств

Блогер

Новая организация будет заниматься консолидацией рынка. Фото: Павел Ворожцов

Председателем созданной в России Ассоциации блогеров и агентств назначена руководитель агентства Hello Blogger Татьяна Иванова. Новая организация будет заниматься консолидацией рынка.

Татьяна Иванова отметила, что по неофициальным данным, в 2021 году оборот онлайн-маркетинга составил 15 млрд рублей.

"Наш рынок никогда не был объединен никакой ассоциацией в отличие от, например, Ассоциации креативных агентств. И так сложилось, что создание ассоциации было абсолютно ситуативной историей. Мы собрались на несколько антикризисных встреч, чтобы понять, что же нам делать дальше. И создание ассоциации стало логичным шагом", — передает ее слова ТАСС.

Ассоциация зарегистрирована как НКО, которая объединила в себе около 65% всего рынка — это свыше 30 агентств, курирующих самых известных русскоязычных блогеров. В рамках организации уже сформированы группы, которые будут работать по разным направлениям. 

Одной из задач станет эффективное взаимодействие с государством. Сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин выразил надежду, что компании, работающие с блогерами, в последствии приравняют к IT-компаниям.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.06.2022, 20:53 / Спорт
В Минцифры РФ рассказали о процедуре оформления карты болельщика
27.06.2022, 19:58 / Общество
В России появилась Ассоциация блогеров и агентств
27.06.2022, 19:27 / Общество
План по созданию в России новой системы образования представят осенью
27.06.2022, 18:32 / Экономика
Свердловская область завоевала премию в области делового туризма
27.06.2022, 18:15 / Общество
МУП Качканара выплатит свыше 800 тысяч упавшему в канализацию ребенку