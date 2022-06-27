Индустрия успеха

Аппараты стали легче, меньше, а значит, и дешевле. Фото предоставлено компанией ReinnolС.

В борьбе за Национальную промышленную премию «Индустрия» группа компаний ReinnolС из Екатеринбурга обошла больше шестидесяти конкурентов. В финал конкурса вышли только пять номинантов: из Екатеринбурга, Москвы, Перми и Санкт-Петербурга. В эксклюзивном интервью «ОГ» основатель екатеринбургской компании Павел БЛОХИН рассказал, как от продаж иностранного оборудования его предприятие перешло к производству и экспорту собственной продукции.

Об этом интервью мы договаривались почти неделю. Рабочий день Павла Блохина расписан буквально по минутам, но для разговора с корреспондентом «ОГ» предприниматель все-таки выделил полчаса.

Меньше, легче, дешевле

– Включение в число номинантов Национальной премии для вас было ожидаемо? Что определило попадание вашей компании в финал престижного конкурса?

– Мы были уверены, что у нас есть все предпосылки для попадания в финал (смеется). Мы специализируемся на разработке и производстве высокоэффективного оборудования для процессов теплообмена и термической подготовки воды. Оно используется практически во всех отраслях промышленности, начиная от энергетики и заканчивая добычей золота и переработкой отходов. В списке заказчиков такие компании, как Интер РАО, Росатом, ММК, «Нижнекамскнефтехим», Сибур.

Одна из целей предстоящей выставки ИННОПРОМ – развитие и продвижение отечественных технологий. Сегодня это принципиально важная задача. Все, что мы разрабатываем и производим, – это абсолютно импортонезависимое оборудование и технологии. Мы бы очень хотели, чтобы эксперты Национальной премии нас оценили.

– Расскажите о проекте, за который вас отметили. В чем его уникальность?

– Нас знают в первую очередь как разработчиков и производителей высокоэффективных теплообменных аппаратов. К примеру, теплоэлектростанции с их помощью могут исключить потери вырабатываемой энергии. «Умная» технология пустит в оборот даже излишки пара, которым станции зачастую греют атмосферу. За этот проект в 2018 году мы получили статус резидента Сколково.

Сейчас наш бизнес гораздо шире. Мы начали разрабатывать технологии как для процессов теплообмена, так и для процессов подготовки воды. Нам удалось найти несколько решений, которые позволяют значительно снизить металлоемкость выпускаемого оборудования, и запатентовать их в России, а также еще в ряде стран.

Наше оборудование решает индивидуальную задачу клиента. Например, мы очень удачно реализовали проект на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Новая технология позволит коксохимическому производству до 30 процентов сократить выбросы вредных газов в атмосферу и исключит потери ценного продукта.

10 лет: полет нормальный

– Каким образом повлияла на востребованность вашей продукции нынешняя экономическая ситуация – санкции, пандемия?

– Сегодня не все наши клиенты понимают, как их бизнес будет развиваться. Мы видим, что в атомной энергетике все стабильно. Крупные энергокомпании весной встали на паузу, но сейчас все проекты реализуются. Видим сложности у металлургов. Те, кто не успел выстроить новые цепочки рынков сбыта, сейчас инвестпроекты поставили на паузу. Химикам и нефтехимикам попроще – они нашли варианты. В долгосрочной перспективе с уходом главных игроков с рынка, безусловно, для российских инжиниринговых и производственных компаний создается уникальная возможность. Мы видим, что можем сейчас вырасти гораздо быстрее, чем планировали до 24 февраля. Как это будет в действительности, пока сложно прогнозировать, но мы постараемся занять все освобождающиеся позиции на рынке.

– Что определяет успех вашей компании?

– На первом этапе руководитель является основным драйвером. Сейчас уже многое зависит от людей: это и инженеры, и производственный персонал. 90 процентов успеха – это совместные действия команды. На сегодняшний день средний возраст наших сотрудников не превышает 35–37 лет.

– Какие у вас планы и что стимулирует вас двигаться дальше?

– Сейчас у нас активно развивается направление термической обработки промышленных стоков. Стоки – большая головная боль многих предприятий: это и штрафы, и экологический ущерб. В ближайшее время планируем реализовать «пилот», по результатам которого будет сделан революционный шаг: промышленные предприятия смогут отказаться от потребления воды в открытых источниках. Произойдет это за счет так называемой бессточной схемы. Внутри предприятия будет работать замкнутый цикл использования и очистки воды. То есть никаких сбросов и никаких штрафных санкций.

10 лет мы специализируемся на теплообмене. Сейчас на этом рынке наша компания в числе лидеров. Совершенно точно могу сказать, что максимальное удовлетворение от бизнеса получаешь, когда видишь результат от внедрения наших решений.

ДОСЬЕ «ОГ» Павел Александрович БЛОХИН родился в 1986 году. В 2008 году окончил Уральский государственный технический университет, получил диплом инженера тепловых электрических станций; в 2010 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В 2015 году окончил Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники. В том же году завершил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности «Менеджмент. Стратегия управления предприятием» в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. С 2009 по 2010 гг. работал в должности мастера цеха котельных и тепловых сетей. С 2010 по 2012 гг. организовал и возглавил компанию по продаже тепломеханического оборудования. В 2012 году зарегистрировал компанию ReinnolС («Реиннольц») с правами эксклюзивного дистрибьюторства. В 2014 году создал в Екатеринбурге собственную площадку по производству и обслуживанию теплообменного оборудования.

СПРАВКА «ОГ» Группа компаний ReinnolС («Реиннольц») основана в 2012 году в качестве дистрибьютора французского теплообменного оборудования. Одновременно началась разработка собственных решений и производство инновационных аппаратов с уникальным профилем теплообменных трубок. Второе ключевое направление деятельности компании — инжиниринг технологий водоподготовки и очистки сточных вод. Решения компании применяются для опреснения морской воды, дистилляции воды для технологических нужд, а также в процессах нейтрализации сточных вод.

ПРЕМИЯ «ИНДУСТРИЯ» Национальная промышленная премия «Индустрия» учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению перспективных технологий в промышленном производстве. В 2015 году премия получила статус правительственной. Проекты участников конкурса оценивают по четырем критериям: технологическая новизна, экономический эффект, межотраслевой характер и ориентация на глобальный рынок. Все финалисты смогут представить свои продукты и технологии на коллективном стенде Минпромторга на ИННОПРОМ-2022. Победителя объявят 4 июля в рамках проведения главной стратегической сессии выставки. Ему вручат памятную статуэтку и диплом.