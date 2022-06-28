Владимир Путин подписал закон о досрочном продлении дачной амнистии

Дата вступления в силу закона о продлении дачной амнистии перенесена с 1 сентября на 1 июля. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ускоряет вступление в силу закона о продлении дачной амнистии. Дата перенесена с 1 сентября на 1 июля.

Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, продлевает действие упрощенного порядка регистрации прав на индивидуальные дома на земельных участках до 1 марта 2031 года. Отметим, что дачная амнистия распространяется на граждан, предоставивших технический план постройки и правоустанавливающий документ на участок.

Воспользоваться упрощенным порядком регистрации права собственности могут также владельцы домов, построенных до 14 мая 1998 года на государственных или муниципальных землях, выделенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, расположенных в границах населенного пункта.

Инициативу о продлении срока упрощенного порядка регистрации прав на дачные дома внес в Госдуму глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.